Großer Kirchenputz in Ranis vorm Denkmaltag-Auftritt

Ranis. Die Stadtkirche von Ranis beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals im September. Damit dann alles blinkt, wird zum Kirchputz eingeladen.

Auch die Stadtkirche Ranis beteiligt sich am 12. September am Tag des offenen Denkmales. Das teilt Pfarrerin Ursula Wolf mit. „Wir als Kirchengemeinde haben uns bei der Stiftung Denkmalschutz dazu angemeldet“, sagt sie. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Danach ist die Kirche bis 17 Uhr geöffnet. Ab 11 Uhr ist eine Orgelführung und Orgelmusik mit Kantor Cornelius Hofmann. Führungen, Orgelmusik und ein Kinderprogramm runden den Tag ab. „In der Vorbereitung dazu treffen wir uns am 7. September, 15 Uhr, zum Kirchenputz“, so Pfarrerin Ursula Wolf.