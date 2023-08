Ranis. Auch ein Skatturnier wird es dieses Jahr auf Burg Ranis geben.

Aus Anlass des Stadt- und Burgfestes (25. bis 27. August) in Ranis wird am Freitag, 25. August, ab 18 Uhr auf Burg Ranis ein Großer Preisskat um den Pokal des Landrates ausgetragen. „Die Einnahmen aus der Startgebühr kommen komplett zur Auszahlung“, so die Veranstalter. Zusätzlich werden mindestens fünf, höchstens zehn Sachpreise vergeben.