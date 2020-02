Beim Tag der offenen Tür in der Schloss-Schule in Neustadt gab es viel zu entdecken.

Neustadt. Die Sekundarstufe der Schlossschule der Awo in Neustadt stellte sich erstmals vor beim Tag der offenen Tür am Samstag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großes Interesse am Schnuppertag der Schloss-Schule Neustadt

„Hereinspazieren und entdecken“ hieß es am Samstagnachmittag in der Schloss-Schule der Arbeiterwohlfahrt in Neustadt. „Neben dem seit Jahren durchgeführten Tag der offenen Tür der Grundschule, hat sich am Samstag erstmalig auch der Sekundarbereich der Schlossschule vorgestellt“, erklärte Schulleiter Robert Steinäcker. Und die Neugier war groß.

Mehr als 50 Familien mit zukünftigen Fünftklässlern waren der Einladung ebenso gefolgt wie Schüler der älteren Jahrgänge, sich in der Einrichtung am Puschkinplatz umzuschauen. Zu erfahren gab es allerhand Wissenswertes rund um die Schule, informiert werden konnte sich etwa zum Unterrichtsalltag sowie zu den einzelnen Fachbereichen. Gelungene Veranstaltung mitgut gelaunten Kindern und zufriedenen Lehrern Ob beim Mikroskopieren von Wasserflöhen und Seegras, dem Singen spanischer Lieder, dem Bauen von Pyramiden oder auch nur beim Bestaunen einer Dampfmaschine in Aktion – jeder war eingeladen, sich auszuprobieren, mitzumachen und Fragen zu stellen. „Die vielen Möglichkeiten und Angebote an diesem Tag wurden intensiv genutzt. Oft hat man neben den Kindern auch die Eltern beim Knobeln, Basteln und Rätseln gesehen. Auch die Lehrkräfte haben sich über den Andrang und das Interesse an den jeweiligen Fächern gefreut“, so der Schulleiter. Neben den Lehrern der Schloss-Schule waren auch zahlreiche Schüler präsent, die als Schullotsen durch das Haus führten oder als Helfer an den Stationen mitwirkten und das ein oder andere physikalische Prinzip anschaulich erläuterten. Auch für das leibliche Wohl wurde durch engagierte Mädchen und Jungen der Klasse 6 sowie durch Mitglieder des Schulfördervereins Castillo gesorgt. „Insgesamt war der Schnuppertag der Sekundarstufe eine sehr gelungene erstmalige Veranstaltung mit vielen gut gelaunten Kindern und zufriedenen Lehrern“, resümierte Robert Steinäcker.