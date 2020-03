Die Bewohner von Pößneck-Ost und alle anderen Mieter der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH und der Wohnungsgenossenschaft Pößneck, aber auch die Mieter der Wohnring AG Neustadt erreichen die Geschäftsstellen dieser Unternehmen in den nächsten Wochen nur telefonisch oder per Mail.

Großvermieter des Orlatales schließen Geschäftsstellen für einen Monat

Sämtliche Geschäftsstellen der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG), der Wohnungsgenossenschaft Pößneck eG und der Wohnring AG Neustadt einschließlich der jeweiligen Tochtergesellschaften sind ab Dienstag, 17. März, bis voraussichtlich 17. April für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Ausgenommen seien einzelne Mietzahlungen in bar. Das kündigten die drei Großvermieter des Orlatales in einer gemeinsamen Pressemitteilung an.

„Für uns Wohnungsunternehmen sind die Ausbreitung des Coronavirus und die die damit verbundenen Unsicherheiten und Beschränkungen eine neue Situation, welche wir sehr ernst nehmen“, so die Geschäftsführer beziehungsweise Vorstände. „Sicherheit und Gesundheit haben höchste Priorität.“

Die GWG schließt konkret ihre Büros Turmstraße 52 und Markt 2-3 in Pößneck sowie Leubsdorfer Straße 6 in Triptis. Die Mitarbeiter seien wie folgt erreichbar: in Pößneck unter Telefon 03647/43460, in Triptis unter Telefon 03647/434642, allgemein per E-Mail an info@gwg-poessneck.de. Außerdem erinnert die GWG an ihre Havariedienst-Telefonnummern – für Pößneck wäre das die 0171/5126552, für Triptis die 0171/5122020.

Die Wohnungsgenossenschaft schließt konkret die Geschäftsstelle in der Rosa-Luxemburg-Straße 43. Die Mitarbeiter seien erreichbar unter Telefon 03647/5110600 und per E-Mail an info@wp-poessneck.de, der Havariedienst steht zur Verfügung unter Telefon 0176/13889996.

Die Wohnring AG inklusive Immo-Service Neustadt (Orla) GmbH schließt konkret die Geschäftsstelle Markt 13/14 in Neustadt. Die erreichbaren Kontakte wären Telefon 036481/5970 und E-Mail info@wohnringag.de. Für den Havariedienst wäre die Rufnummer 0172/3677913 zu wählen.

„Unsere Mitarbeiter sind angehalten, sich beim Auftreten von Erkältungssymptomen frühzeitig krank zu melden“, teilen die Wohnungsunternehmen mit. „Sollte es dadurch zu einem erhöhten Krankenstand kommen, kann dies gegebenenfalls zu einer Verzögerung der Bearbeitung von Mieteranliegen führen.“

Besichtigungstermine werden momentan nur in reduzierter Form angeboten. Die firmeneigenen Handwerker kümmern sich nur um dringend notwendige Reparaturen. Von Mieterversammlungen oder ähnlichen Veranstaltungen wird derzeit abgesehen.