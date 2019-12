Wernburg. In Wernburg wird am 8. Januar eine Bürgerinitiative gegen die Pläne des Zweckverbands gegründet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gründung Bürgerinitiative in Wernburg

In der Kontroverse um die geplanten Bauarbeiten des Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZWA) zum Anschluss Wernburgs an die zentrale Kläranlage in Pößneck im kommenden Jahr, will eine Gruppe um Uwe Oldenburg am 8. Januar, ab 17 Uhr, in der von ihm einberufenen Informationsveranstaltung eine Bürgerinitiative gründen. Ins Gebäude des ehemaligen Skoda-Autohauses an der Ecke An den Eichen/Schleizer Straße sind alle Interessierten eingeladen.

Zur Veranstaltung hat sich auch Kreistagsmitglied Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) angekündigt. „Wir versuchen mindestens einen Baustopp zu erwirken“, gibt Oldenburg das Ziel vor.

Der ZWA schließt seit zwei Jahren die Gemeinde Schritt für Schritt an die zentrale Kläranlage an. Am Wernburger Ortsausgang in Richtung Bahren werden ab dem kommenden Jahr unter anderem 30 Grundstücke mit Anschlüssen versorgt, was die Eigner allerdings zwingt, zusätzliche private Pumpwerke errichten zu lassen. Das verursacht Kosten von einigen Tausend Euro pro Haus. Und das stößt den betroffenen Familien sauer auf. Sie versuchen sich mit der Gründung der Bürgerinitiative dagegen zu wehren.