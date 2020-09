Grüne Woche 2021 ohne Aussteller aus dem Saale-Orla-Kreis

An der Internationalen Grüne Woche in Berlin 2021 werden keine Aussteller aus dem Saale-Orla-Kreis teilnehmen. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Sie verweist darauf, dass die nächste Auflage der Messe nur als Branchentreffen, ohne Publikum, ausgetragen werden soll. Das macht die Veranstaltung für bisherige Teilnehmer wie das Schokoladenwerk Berggold aus Pößneck oder die Landfleischerei Lindig aus Dobian offenbar unattraktiv.

„Wir bedauern es sehr, den Saale-Orla-Kreis im kommenden Jahr nicht auf der Grünen Woche präsentieren zu können“, wird Landrat Thomas Fügmann (CDU) in einer Mitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Erinnert wird daran, dass sich der Landkreis auf der Messe konsequent als Urlaubsregion profiliert hatte. Daher schätzt Nadine Wagner von der Wirtschaftsförderung des Landkreises ein: „Sicher haben wir durch unsere jahrelange Präsenz in Berlin viele Messebesucher als Urlauber für den Saale-Orla-Kreis gewonnen. Gerade in diesem Coronajahr sind dadurch vielleicht besonders viele Gäste aus ganz Deutschland in unsere Stauseeregion gekommen.“

Alle Beteiligten hoffen, dass die Grüne Woche 2022 wie gewohnt stattfinden kann, so das Landratsamt. Der Saale-Orla-Kreis will sich dann auf jeden Fall wieder beteiligen, kündigt Nadine Wagner an.