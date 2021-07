In der Nähe des Bads am Wald in Pößneck hatte sich der Kindergarten Knirpsenland eingerichtet. Dies war der Auslöser für die Idee eines Grünen Klassenzimmers.

Grünes Klassenzimmer am Bad am Wald in Pößneck ist in Arbeit

Pößneck. Im Frühjahr 2022 soll auf dem Pößnecker Bungalow-Gelände gebaut werden. Der Stadtrat will nun ein Konzept erarbeiten.

Der Pößnecker Stadtrat hat die städtische Verwaltung und die kommunale Stadtmarketinggesellschaft im vergangenen Jahr beauftragt, ein Nutzungskonzept für den Bungalow-Bereich des Bades am Wald zu erarbeiten. Wie weit ist man denn schon gekommen?

Nils Leucht ist Geschäftsführer des Stadtmarketings Pößneck. Foto: SMP

„Wir arbeiten zunächst an der Umsetzung des gewünschten Grünen Klassenzimmers“, antwortete Stadtmarketing-Chef Nils Leucht. Nach ersten nichtöffentlichen kommunalpolitischen Erörterungen soll nun insbesondere der Bedarf und das Interesse der acht Kindergärten, aber auch der beiden Grundschulen in der Stadt ermittelt werden. Die konzeptionelle Arbeit soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, um ab Frühjahr 2022 – parallel zur Sanierung des Bades am Wald – erste bauliche Akzente setzen zu können. Kosten und Finanzierung dieses Projektes sind allerdings noch völlig offen. Eventuell werde man Spenden einwerben oder Sponsoren finden müssen.

In einem zweiten, längerfristigen Schritt soll es grundsätzlich auch ein neues kleines Bungalowdorf geben. Damit werde man sich allerdings erst nach der Sanierung des Bades am Wald ernsthaft beschäftigen können. „Ohne Fördermittel wird da angesichts der Baupreisentwicklung kaum etwas machbar sein“, schätzte Leucht in Gedanken bei einem bezahlbaren wie wettbewerbsfähigen naturnahen Übernachtungsangebot ein.

Der Bungalow-Bereich wird seit dem Frühjahr wie schon 2020 vom Kindergarten Knirpsenland genutzt. Die Erfahrungen der DRK-Einrichtung sollen im Konzept des Grünen Klassenzimmers Berücksichtigung finden. Die Knirpsenland-Initiative, die eine Reaktion auf Corona-Einschränkungen war, gilt als Initialzündung für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Bungalowdorfes in Pößneck-Nord.