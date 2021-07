Grundschule Krölpa organisiert Feriencamps

Krölpa. Mehr als die Hälfte der Erst- bis Viertklässler aus Krölpa wurden angemeldet. Die Ferienkurse sollen Bildung und Freizeit verbinden.

Nach einer langen Zeit tiefgreifender Einschränkungen, unter welchen vor allem junge Menschen gelitten haben, sollen Kinder und Jugendliche nun die Ferienzeit nutzen, um unfreiwillig Versäumtes nachzuholen. Das regte vor einiger Zeit das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport an und empfahl, den Schülern musisch-künstlerische, naturwissenschaftliche, sprachliche und sportliche Ferienkurse anzubieten – also eine Mischung aus Bildung und Freizeit.

So ergab sich in einer kleinen Runde um Sabine Hähnel, Leiterin der Grundschule „Adolph Diesterweg“ in Krölpa, die Idee eines Feriencamps. Bürgermeister Jonas Chudasch erklärte sich sofort bereit, das Anliegen kommunal zu unterstützen. Es wurden die Termine für zwei einwöchige Ferienlager festgelegt und das Interesse der rund 100 in Frage kommenden Kinder abgefragt.

Für die erste Camp-Woche meldeten 30 Eltern ihren Nachwuchs an, für die zweite Runde 26. Das nur gut die Hälfte der Erst- bis Viertklässler aus Krölpa teilnehmen kann, hat vor allem mit Terminüberschneidungen zu tun. Mehrere Kinder und Eltern finden es schade, dass ihre gebuchten Reisen genau in die Ferienlager-Wochen fallen.

Auch Entwicklung sozialer Kompetenzen kommt nicht zu kurz

Die inhaltliche Ausgestaltung des Feriencamps wurde zusammengetragen und schultypisch in einer Tabelle erfasst. Erforscht werden sollen vor allem die Krölpaer Sehenswürdigkeiten und Zechsteinriffe, Einrichtungen und Firmen in der Gemeinde, aber auch Menschen, die etwas zu erzählen haben.

Ein sportliches Kräftemessen, die Erstellung eines Zeitungsberichtes und die Teilnahme am Breitenbuch-Schülerkunstwettbewerb wären weitere Programmelemente. Der Entwicklung sozialer Kompetenzen wird sicher förderlich sein, dass man von Montagmorgen bis Freitagabend rund um die Uhr zusammen ist: Es wird im Zelt übernachtet und die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen.

Bei einem Treffen aller Unterstützer des Vorhabens blieb an der langen Beratungstafel im Krölpaer Schloss kein Stuhl unbesetzt. Und so konnte innerhalb einer Stunde jedes einzelne der vielen Vorhaben mit dem Hinweis „abgesichert“ markiert werden.