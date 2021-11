Grundschule Pößneck-Ost: 1.000 Euro für musikalischen Projekttag

Pößneck. Weitere Finanzspritze der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG für Einrichtungen im Orlatal.

Die Schüler der Grundschule Pößneck-Ost konnten sich kurz vor den Herbstferien über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG freuen. Martin Langer, Bereichsleiter Kundendialogcenter der Genossenschaftsbank, übergab Schulleiterin Silke Neupert und André Kraft einen symbolischen Scheck. Das teilte die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG jetzt mit.

„Wir unterstützen in unserer Region gern gemeinnützige Vereine und Projekte“, so Martin Langer. Die Finanzspritze der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG soll im Mai 2022 für einen musikalischen Projekttag eingesetzt werden.

Die Grundschule in Pößneck-Ost nimmt seit zehn Jahren am Schulentwicklungsprogramm „Musikalische Grundschule“ teil, so die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG. „Dabei werden die Vorzüge der Musik beim Lernen in allen Fächern genutzt“, heißt es in der Mitteilung. Musik ziehe in jedes Unterrichtsfach ein und bereichere das Lernen der Kinder im besonderen Maße.

In diesem Schuljahr 2021/2022 begehen alle Musikalischen Grundschulen Thüringens das 10-jährige Jubiläum dieses Projekts, welches von der Bertelsmann Stiftung und dem Bildungsministerium initiiert wurde. Im Mai findet ein Aktionstag statt. Alle Musikalischen Grundschulen werden durch besondere Angebote auf sich aufmerksam machen, so auch die Grundschule Pößneck-Ost.