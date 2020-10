Gut beraten, wenn’s um Pilze geht

Das Jahr 2020 schien zunächst wenig vielversprechend für Pilzsammler zu werden. „Es hatte sich nicht so angelassen, dass in diesem Jahr viele Pilze wachsen, weil das Frühjahr relativ trocken war. Im Juli und August gab es dann aber immer mal wieder Niederschläge, sodass in den Monaten die ersten Stein- und Perlpilze gewachsen sind“, sagt Harald Jahn, Pilzberater aus Molbitz und Mitglied der Thüringer Arbeitsgemeinschaft Mykologie e.V.

Nach einer weiteren Trockenphase, in der auch das Pilzwachstum abrupt unterbrochen wurde, herrschen aktuell wieder ideale Bedingungen – das lässt die Herbstpilze aus dem Boden sprießen. „Zwar sind nicht so viele der typischen Speisepilze zu finden, aber für Naturfreunde und Pilzsammler ist es ein sehr interessantes Jahr, weil es eine große Vielfalt gibt. Das bedingt allerdings auch verstärkt Aufklärung“, so Harald Jahn. Und so ist seine Expertise derzeit gefragt. „Die Pilzberatung wird viel und von ganz unterschiedlichen Leuten genutzt. Zu mir kommen Familien, die am Sonntag mal in den Pilzen waren. Aber auch Naturfreunde, die viel im Wald unterwegs sind und neben den allgemein bekannten Pilzen auch mal ein außergewöhnlicheres Exemplar finden und dann zielgerichtet zur Beratung kommen“, erklärt Harald Jahn.

Exemplar wird in der Gesamtheit begutachtet

Wird er konsultiert, werden die Pilze in ihrer Gesamtheit begutachtet. So betrachtet Harald Jahn Hut, Futter, Stiel und Fuß des Exemplares, Geschmack und Geruch werden getestet. Auch erkundigt er sich, wo der Pilz gefunden wurde, denn auch der Standort gibt wichtige Hinweise für die Bestimmung. Erst wenn all diese Merkmale eingehend, auch mit Hilfe von Fachliteratur, geprüft wurden, legt er sich fest, um welchen Pilz es sich handelt. Sein Wissen in diesem Bereich teilt Harald Jahn mittlerweile schon seit mehr als 40 Jahren. „In dieser Zeit hat sich die Pilzberatung sehr gewandelt“, weiß der 74-Jährige zu berichten. So haben die Kenntnisse über Pilzen in der Bevölkerung im Allgemeinen abgenommen. „In den Nachkriegsjahren war das Pilzesammeln ein wichtiger Bestandteil, denn diese wurden dann gegessen“, erzählt Harald Jahn. In den 50er- und 60er-Jahren habe es demzufolge auf diesem Gebiet viel Interesse gegeben. Mit den Jahren sei dies aber immer weniger geworden - schlicht, weil keine Notwendigkeit mehr bestand. „Heute kann ich einfach in den Supermarkt gehen und mir die Pilze kaufen“, so Harald Jahn. Ältere Menschen würden den früheren Gewohnheiten noch nachgehen und regelmäßig Sammeln gehen. Insgesamt sei dies aber zurückgegangen. Großes Interesse bestehe hingegen an Pilzwanderungen, die auch für Einsteiger gut geeignet sind, denn bei diesen würden zunächst grundlegende Kenntnisse vermittelt.

Pilz-App nur für geübte Sammler geeignet

Wer sich auf die Suche nach Pilzen begibt, sollte einen luftigen Korb und ein Messer mitnehmen, rät der Pilzberater. „Viele schneiden den Pilz ab, andere, so wie ich auch, drehen sie aus dem Boden raus. Welche die bessere Variante ist, kann ich auch nichts sagen. Man sollte aber auf jeden Fall die Löcher zu machen“, sagt Harald Jahn. Auch biete sich an, immer ein Bestimmungsbuch dabei zu haben, entsprechende Apps könnten ebenso genutzt werden. Allerdings rät Harald Jahn nur geübten Sammlern, eine solche zu benutzen, da diese nicht ausreichend Informationen rund um die einzelnen Pilzarten geben würden, wie das in der Fachliteratur der Fall sei.Ansonsten gelte allgemein: „Man sollte nur Pilze sammeln, bei denen man sich sicher ist, dass man sie essen kann. Hat man dann doch mal einen mitgenommen, bei dem man sich unsicher ist, sollte man einen Pilzberater aufsuchen oder auf einen Verzehr verzichten“, unterstreicht Harald Jahn. Außerdem solle man nicht alle Exemplare, die man findet, mitnehmen, erklärt Harald Jahn. „Pilze spielen eine sehr wichtige Rolle in der Natur. Sie zersetzen abgestorbene Pflanzen, tote Tiere und Baumreste und verwandeln diese in Humus. Deshalb ist es sehr wichtig, dass es genügend Pilze im Wald gibt.“

Harald Jahn ist telefonisch zu erreichen unter 036481/ 50 62 22. Eine Karte mit Pilzberatern in ganzen Thüringen ist im Internet zu finden unter www.tham-thueringen.de/pilzberatung/pilzberaterkarte-thueringen/