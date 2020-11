Es war ein unberechenbares Jahr für die Landwirte. Gebeutelt vom Wetter und Corona zieht der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Saale-Orla-Kreis, Gunnar Jungmichel, Bilanz mit dem Fazit: Es gab positive und negative Entwicklungen im Verlauf des Jahres.

„Ich sage immer: Kein Jahr ist wie das Jahr zuvor.“ Und auch diesmal sollte sich diese Theorie bestätigen, wie er dem Landrat Thomas Fügmann (CDU) und weiteren politischen Vertretern am Dienstagvormittag in einem Gespräch in Ludwigshof mitteilt. Losgelöst von jeglichen Zahlen sagt er: „Als Mensch ist man so klein der Natur gegenüber.“

Nach ersten Befürchtungen im Frühjahr und gegen Mitte des Jahres, dass es das dritte trockene Jahr in Folge werden könnte, habe die zweite Jahreshälfte die Situation wieder deutlich relativiert. Die Niederschläge haben einiges wieder aufgefangen, die Ernteerträge sind besser ausgefallen, als zunächst erwartet.

Herbstkamille holte fast den geplanten Ertrag aus dem Frühjahr mit herein

Auffällig positiv haben sich Erträge bezüglich der Futterernte entwickelt. „Ende dieser Woche werden wir die Futterernte abschließen können. Damit kommen wir gut in den Winter und sogar bis ins neue Jahr hinein.“ Im Gespräch sei auch, dass man einen Teil des Futters verkaufen könne, da die Lager inzwischen voll sind. „Erntetechnisch ist 2020 ein gutes Jahr“, sagt Gunnar Jungmichel. „Wir danken dem Herrn, dass das Wetter noch so gut wurde. Man kann sich abstrampeln, wie man will: Ohne Regen geht die Landwirtschaft nicht.“

Gunnar Jungmichel. Foto: Dominique Lattich

Einbußen gab es bei Wintergerste, die Arzneipflanzen haben sich hingegen gut entwickelt. Während im Frühjahr Kamille fast komplett umgebrochen werden musste, holten die Erträge aus dem Herbst die Einbußen des Frühjahrs annäherend komplett wieder heraus.

Die Preislagen sind bei den Ernteprodukten derzeit gut bis sehr gut, fasst der Landwirt zusammen.

Bezüglich der Tierproduktion seien die Zahlen bei weitem nicht so gut. Während der Milchpreis Anfang des Jahres noch bei 32 bis 33 Cent lag, sind es aktuell nur noch 31 Cent. „Das geht einfach nicht“, sagt Gunnar Jungmichel und bringt einen Vergleich: „Kostendeckende Milchproduktion gibt es nicht unter 35 Cent.“ Ab 40 Cent würde es sich lohnen. Noch sehr viel drastischer sei die Situation bei der Schweineproduktion. Am Jahresanfang war die Situation mit zwei Euro pro Kilo noch durchaus stabil. Besonderen Aufwind gab dabei der Export nach China. Dann habe sich alles wieder relativiert. „Im Herbst sind wir bei 1,47 Euro angekommen,“ sagt er und geht weiter in die aktuellsten Zahl: 1,27 Euro. „Das ist wie 31 Cent Milchgeld. Es geht nicht auf.“

Für Ferkelerzeuger sei der gefallene Ferkelpreis, der bei 27 Euro liege, eine absolute Katastrophe. „Dafür wird niemand Ferkel erzeugen können.“

Rüssel und Ohren in China eine Delikatesse

Ein weiteres Problem, dass sich diesbezüglich abzeichnet, hängt mit der Coronakrise zusammen. Viele Schlachtstätten können nicht mehr auf hundert Prozent Leistung fahren. „Wir stehen vor einer riesigen Wand Schweine, die nicht geschlachtet werden können.“ Die Tiere müssen also weiter gefüttert werden und ihr Gewicht steigt. „Alles was schwerer ist als 110 Kilo fällt aus der normalen Schlachtmaske heraus.“ Bei diesen Übergrößen sei man letztlich bei 61 Cent angekommen. „Das ist sinnwidrig, das dürfte es gar nicht geben“, sagt der Landwirt kopfschüttelnd.

Auch die Kastration der Ferkel habe sich geändert. Ab sofort ist das nur noch mit Betäubung möglich. Aufwand und Nutzen stünden für viele Landwirte kaum noch im Verhältnis, da Mitarbeiter entsprechend geschult und die nötigen Geräte angeschafft werden müssen.

Ein Vorwurf, den es laut Jungmichel immer wieder gibt, ist der, dass zu viel Schweinefleisch produziert werde. „Wir produzieren 20 Prozent mehr als wir selbst benötigen“, sagt er und erklärt, dass viele Teile nach China exportiert werden. „Allerdings das, was wir hier nicht essen: Ohren, Rüssel, Füße, Bauch, Innereien – bei den Chinesen ist das eine Delikatesse, während das, was für uns die Edelteile sind, hier bleibt.“