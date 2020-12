GWG Pößneck/Triptis will 2021 von Mieterhöhungen absehen

Von Marius Koity

Pößneck/Triptis. Im scheidenden Jahr hat die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) von allgemeinen Erhöhungen der Wohn- und Gewerbemieten abgesehen und auch 2021 soll es keine geben. Lediglich bei Neuvermietungen und in der Folge von Modernisierungen sollen gesetzliche Anpassungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden, stellte GWG-Geschäftsführer Ingo Kruwinnus in einem Rück- und Ausblick dar.

Die durchschnittliche Kaltmiete liege in der GWG derzeit bei einem Wert von „rund fünf Euro“ pro Quadratmeter, was „gut unter dem Thüringen-Durchschnitt“ sei, führte Kruwinnus aus. Die Wohnungsgesellschaft komme damit ihrem Anspruch, bezahlbaren Wohnraum insbesondere in ihren historischen Hauptgeschäftsgebieten Pößneck und Triptis anzubieten, ohne Abstriche nach, und daran werde sich nichts ändern.

Einnahmen hatten Kosten nicht gedeckt

Zu bösem Blut hat im scheidenden Jahr die Tatsache geführt, dass die GWG „erstmalig und flächendeckend eine Anpassung bei den alten Pachtgrundstücksverträgen“ vorgenommen habe, wie es Kruwinnus darstellt. Garagen- und Gartenpächter sprachen vor allem im Hintergrund von einer Preisverdoppelung und -verdreifachung. Kruwinnus wiederum bittet, doch die absoluten Zahlen genauer zu betrachten.

So kosten fremde Garagen auf GWG-Grundstücken statt bisher drei Euro nunmehr 9,50 Euro pro Monat, was immer noch deutlich unter dem Marktpreis liege. Bis Weihnachten hätten 195 der 198 Garagenpächter den neuen Bedingungen zugestimmt.

Bei zirka zwanzig Kleingartenparzellen auf Grund und Boden der GWG sei die Pacht von fünf auf zehn Cent pro Quadratmeter und Jahr erhöht worden. Die Gärten würden im Durchschnitt keine fünfzig Euro pro Jahr kosten.

Die GWG musste sich unter anderem den Vorwurf gefallen lassen, dass sie alte Pächter enteignen wolle. „Wir wollen und werden niemanden enteignen“, erklärte Kruwinnus. Die Garagen und Gärten seien für den Betrieb ein Randgeschäft, erläuterte er. In den beiden Sparten habe es „seit sehr langer Zeit“ keinerlei Anpassungen gegeben und die Einnahmen hätten nicht einmal mehr die entsprechenden Verwaltungskosten gedeckt. Die neuen Pachthöhen würden sich am thüringenweiten Durchschnitt orientieren, seien gesetzeskonform und würden dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entsprechen.

Kommunalpolitische Kontrollebene war einverstanden

„Warum sollen die Garagen- und Gartenpachten durch die Wohn- und Gewerbemieten subventioniert werden?“, fragte Kruwinnus im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Geschäftsführung der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft sei sich mit dem Aufsichtsrat als kommunalpolitischem Kontrollorgan einig, dass sich jedes Angebot und jede Infrastruktur selbst tragen müsse.

Was ist nun mit den wenigen Pächtern, die die neuen Konditionen nicht annehmen? „Wir werden mit den Leuten noch einmal reden“, so Kruwinnus. Schlimmstenfalls werde es eben zur Kündigung des Pachtvertrages kommen.