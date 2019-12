Hänsel und Gretel verlaufen sich in Schlettwein

„Die Märchenaufführung von Hänsel und Gretel gefällt mir wirklich sehr gut“, sagt Cornelia Gedanitz, die zum ersten Mal eine der Inszenierungen des Dornröschenclubs im Bergschlösschen Schlettwein erlebt. Sie fühlt sich an ihre Kindheit erinnert, sagt sie. Eines ihrer Enkel sitzt auf ihrem Schoß inmitten des großen Saals, in dem gut und gerne 150 Gäste den schauspielenden Frauen des Schlettweiner Carnevalsclubs (CCS) zuschauen. Gedanitz erklärt auch, warum sie der Truppe, die schon seit 13 Jahren aufspielt, erst jetzt ihre Aufmerksamkeit schenkt: „Meine zwei und vierjährigen Enkelchen haben das Alter erreicht, wo sie das Bühnenschauspiel auch verstehen.“

Im Schlettweiner Bergschlösschen bewundern die Gäste die Märchenaufführung von Hänsel und Gretel. Foto: Marcus Cislak

Anja Hoffmann hingegen ist hingegen schon Fan der Aufführungen, denn „ich bin von Anfang an als Zuschauerin dabei. Ich freu mich jedes Mal auf die Aufführung, das gehört einfach dazu.“ Über die diesjährige Wahl ist Hoffmann begeistert, weil „zu der Zeit, als ich noch Kind war, hatte meine Oma auch die Geschichte um Hänsel und Gretel zu Weihnachten erzählt“, schwelgt sie in Erinnerungen.

Jedes Jahr ein neues Märchen

Haben die CCS-Frauen anfangs Grimms Märchen für die Kindergartenkinder der kommunalen Einrichtung Am Sonnenhügel einstudiert, habe es Ausmaße angenommen, die man so wohl nie geplant hatte, meint Hoffmann weiter. Bleibt das Schauspiel am Freitagnachmittag den Jungen und Mädchen der Kita vorbehalten, sind am Samstag alle anderen großen und kleinen Märchenfreunde eingeladen. Jedes Jahr sucht sich der Dornröschenclub ein anderes Grimmsches Märchen aus, welches sie mit liebevoll gestalteter Dekoration auf die Bühne bringen.

Nach dem Hänsel und Gretel den Weg wieder nach Hause fanden, strömen die Gäste auf den Hof des Bergsschlösschens, wo sie ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt erwartet. Unter einer Regenraufe sitzt Biruta Rasche aus Knau. Die 83-Jährige ist erstmals zu der Veranstaltung gekommen, weil „ich neugierig war und Appetit auf einen Glühwein hatte“, sagt sie gut gelaunt und begeistert über das Ambiente, dass die CCS-Mitglieder zum vierten Mal zauberten. „Es ist ein gemütlicher Markt mit vielen Handarbeiten und der Glühwein ist lecker“, findet die Knauerin.

CCS bemüht um weniger Müll

Gutgelaunt präsentiert die Frauentanzgruppe des CCS ihre Plätzchen, Geschenke und den Glühwein. Foto: Marcus Cislak

Nicht nur das Heißgetränk stellt die Frauentanzgruppe des Karnevalvereins zusammen, sondern bäckt beispielsweise auch Plätzchen und Stollen, kocht Glühweingelee und bastelt kleine Geschenke. „Die Einnahmen kommen dem Verein zu Gute“, kommentier Vereinsmitglied Bettina Hofmann. Nach einem alten Rezept kredenzen sie ein Glühweingetränk namens Bärenfang, der verfeinert wird mit Hochprozentigem und Honig. Neuerdings sind die Getränke auch in Glühweintassen zu haben, die den Müll reduzieren soll. 140 kaufte man, die aber längst noch nicht ausreichen, um die Pappbecher vollständig zu ersetzen. „Aber wir arbeiten daran“, so Hofmann.

An einer wärmenden Tonne stehen Kevin Treuner, der auch an einem Heißgetränk nippt, und Töchterchen Amy. „Mir hat das Märchen sehr gut gefallen. Die Hexe war nicht so gruslig“, resümiert die Vierjährige, während sie genüsslich ein Stück nach dem anderen von ihrer Zuckerwatte abzupft und in ihren Mund steckt. „Ich komme bestimmt nächstes Jahr wieder und gucke mir wieder das Märchen an“, sagt sie.