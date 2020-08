Das eingerüstete Schulgebäude in Oppurg.

Halbzeit bei den Sanierungen im Schulgebäude in Oppurg

Die Bauarbeiten am Gebäude der Oppurger Schule gehen wie geplant voran, kleinere Verzögerungen innerhalb einiger Gewerke konnten kompensiert werden, teilte Jens Heynisch, Fachbereichsleiter Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung des Landratsamts in Schleiz, auf Nachfrage mit. Es tauchten lediglich die bei einer Sanierung typischen Probleme in Bezug auf die vorgefundene Bausubstanz auf, bei denen es auch Mehrkosten gab, welche aber derzeit noch im Kostenrahmen lägen.