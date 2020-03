Haltbare Lebensmittel werden an bei Pößnecker Tafeln knapp

Es wird knapp: Die Hamsterkäufe, die Konserven, Nudeln und andere haltbare Waren in großem Stil aus den Regalen verschwinden lassen, bekommen die beiden Tafeln in Pößneck deutlich zu spüren.

„Anfang des Jahres gibt es immer Engpässe, aber diesmal merken wir es mehr als sonst“, sagt Elke Klar, Mitarbeiterin der Pößnecker Tafel in der Saalfelder Straße, die von Ina Wagner geleitet wird. „Knapp ist es schon, wir müssen versuchen, die Lebensmittel so gut wie möglich einzuteilen. Es fehlt wirklich an allen Ecken“, so Klar.

Lebensmittel wie Wurst und Käse werden an dem Standort sehr vermisst. „Wir hoffen, dass sich dieser Zustand wieder ändert und sind gerade froh, dass wir überhaupt noch aufmachen können, wenngleich mit Handschuhen und so weiter. Zur Sicherheit“, sagt Klar. Die Abholung der Sachen übernehmen sie nach wie vor selbst.

Für mehr als zwölf Personen reicht es nicht

Schutz geht auch an der Tafel der Volkssolidarität, die an das Übergangswohnheim angegliedert ist, vor. „Wir reichen derzeit nur noch über das Fenster aus“, sagt die Leiterin Carola Blumenstein. „Mit den Lebensmitteln kommen wir gerade so hin. Wenn mehr als zwölf Personen kommen, reicht es nicht mehr“, nennt die Leiterin eine Zahl, die die Situation nachvollziehbar macht.

„Sicher hat es mit den Hamsterkäufen zu tun. Haltbare Sachen kommen kaum noch rein“, sagt Blumenstein.

Beide Tafeln hoffen, dass sich die Situation schnell wieder entspannt, denn die Zahl derjenigen, die Lebensmittel von der Tafel beziehen, wird nicht kleiner, wie die Leiterin des Übergangswohnheims zu verstehen gibt.

Lebensmittel wie beispielsweise Äpfel, Bananen und Zitronen, die nicht lang gelagert werden können, nehmen die Einrichtungen nach wie vor gern entgegen, denn für den Hamsterkauf für die Ausnahmesituation zu Hause eignen sie sich ohnehin nicht.