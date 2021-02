Handwerker aus dem Orlatal: Angehende Meister ihres Fachs

Eine Woche lang herrschte in der Fliesenlegerwerkstatt der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Gera-Aga geschäftiges Treiben. Neun Männer, die sich im Sommer der Meisterprüfung im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk stellen werden, darunter auch welche aus dem Orlatal, nutzten die Gelegenheit, um sich umfassende praktische Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen.

So führten sie beispielsweise Schnittübungen mit einem Glasschneider inklusive Berechnung der richtigen Zuschnitte sowie verschiedene Verlegetechniken im Dickbettverfahren durch, informiert André Kühne, Pressesprecher der in Gera ansässigen Handwerkskammer für Ostthüringen, in einer Mitteilung. Aber auch die Herstellung von Rohkörpern aus Porenbetonstein oder der Aufriss einer Pyramide, der als Grundlage dient, um den vorgegebenen Körper im Fugenschnitt zu verlegen, gehörten zu den Aufgaben.

Dequalifizierungsspirale nach Wegfall der Meisterpflicht

Die neun Männer sind in Ostthüringen nach vielen Jahren die ersten Teilnehmer eines Meisterlehrganges der Handwerkskammer für Ostthüringen in diesem Gewerk. Seit Mitte September 2020 drücken sie noch einmal die Schulbank, um sich in dem insgesamt 550 Stunden umfassenden Kurs mit fundiertem Wissen zu Gestaltung und Verlegetechniken, Auftragsabwicklung, Betriebsführung und Betriebsorganisation fit für die ab Juli anstehende Meisterprüfung zu machen.

Mit dem Wegfall der Meisterpflicht bei den Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern im Jahr 2004 brach die Zahl der Meisterprüfungen dramatisch ein. Gleichzeitig stieg die Zahl der Eintragungen in die Handwerksrolle in diesem Gewerk von 134 per Ende 2003 auf nun 415. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind bis heute enorm, so André Kühne.

Das Gros der Handwerker bei den Fliesenlegern verfügt über keinen Meistertitel und damit keine Ausbildungsberechtigung. Die Folge sei, so der Pressesprecher der Handwerkskammer, eine Dequalifizierungsspirale. Denn es gingen auch die Zahlen der Auszubildenden in diesem Beruf zurück. Das wiederum habe zu einem Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften in Ostthüringen geführt.

„Deshalb ist es erfreulich, dass zu Jahresbeginn 2020 die Meisterpflicht neben elf anderen Gewerken auch bei den Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern wieder eingeführt wurde“, erklärt Kerstin Noack, Referatsleiterin Fortbildung in der Handwerkskammer für Ostthüringen. Gleichzeitig hofft sie, dass viele Fliesen-, Platten- und Mosaikleger jetzt die Chance auf den Erwerb des Meistertitels nutzen. Schließlich ist der Meisterbrief wieder Voraussetzung für die Eintragung in die Handwerksrolle und damit für die Selbstständigkeit.

Weiterer Meistervorbereitungskurs ist möglich

Die neun Männer aus ganz Ostthüringen im jetzigen Meisterkurs beweisen, wie wichtig für sie ein Meisterbrief sowohl als Qualitätsnachweis als auch für das betriebswirtschaftliche Knowhow im eigenen Unternehmen ist, resümiert André Kühne. Handwerksgesellen – egal ob bereits mit einem eigenen Unternehmen auf dem Markt aktiv oder nicht –, die es den jetzigen Kursteilnehmern gleichtun möchten und ebenfalls den Erwerb des Meistertitels im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk anstreben, können sich jetzt schon über den nächsten Meistervorbereitungskurs informieren, und zwar in der Handwerkskammer bei Kerstin Meyer aus dem Referat Fortbildung, die unter Telefon 0365/822 51 56 oder per E-Mail an meyer@hwk-gera.de zu erreichen ist.

Von Fliesen in allen Farben und Formen bis hin zu ausgefeilten Mosaiken – die Arbeit des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegers ist so vielfältig wie das Material, das er verwendet. Er gestaltet Wand- und Bodenflächen innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zum Beispiel mit keramischen Boden- und Wandbelägen, Natursteinen oder Betonwerksteinplatten. In Wohn- und Arbeitsbereichen kann mit den Belägen eine freundliche und individuelle Umgebung geschaffen werden. In Schwimmbädern und Krankenhäusern sind die Fliesen, Platten und Mosaike eine wichtige Voraussetzung für Sauberkeit und Hygiene.