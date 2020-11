Im Neustädter Ortsteil Breitenhain wird derzeit unterhalb der Dorfkirche und der Gaststätte und Pension Zur Linde der Hang befestigt. Dazu wurden sogenannte Gabionen, Mauersteinkörbe, aufgestellt, welche die Böschung sichern und künftig ein weiteres Abrutschen dieser verhindern sollen.

In diesem Zusammenhang wird darüber hinaus der am Hang gelegene Platz neu gestaltet. Zunächst wurde dort der alte Asphalt abgetragen, der Bereich anschließend gepflastert und mit einer Borde versehen. Darüber hinaus werden Sitzmöglichkeiten geschaffen. So soll den Einwohnern von Breitenhain künftig mehr Aufenthaltsqualität geboten werden, erklärt der Neustädter Bauamtsmitarbeiter Philipp Scharfenberg.

Arbeiten werden kommende Woche abgeschlossen

Das Vorhaben, mit dem Anfang Oktober begonnen wurde, befindet sich derzeit auf der Zielgeraden. „Die Maßnahme wird nächste Woche fertiggestellt“, informiert Philipp Scharfenberg. Ausführende Baufirma ist die Tiefbau- und Transport GmbH aus Weida. Die Pflanzarbeiten, die ab Freitag vorgenommen werden, übernimmt der Garten- und Landschaftsbau Körner aus Bad Köstritz. Es folgen außerdem noch Asphaltarbeiten an der Kreisstraße, die für die kommende Woche vorgesehen sind, so der Bauamtsmitarbeiter weiter.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 120.000 Euro. Die Maßnahme wird im Rahmen der Dorferneuerung realisiert und zu 65 Prozent durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum gefördert.