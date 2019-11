Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hans-Ulrich Kühn hat einen heißen Draht zur OTZ-Glücksfee

Pößneck „Bärbel und Hans-Ulrich Kühn aus Pößneck sind nicht nur Stammleser der OTZ, sondern auch so etwas wie Stammgewinner“, hieß es vor mehr als drei Jahren in der Heimatzeitung. Diese Feststellung ist immer noch aktuell.

Das Ehepaar liest unter anderem die Folgen unserer montäglichen Serie „Unternehmen in Ostthüringen“ sehr gern und in der Unternehmenswahl der OTZ-Leser stimmt Hans-Ulrich Kühn regelmäßig für vorgestellte Betriebe aus den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt ab. Mit dem Ergebnis, dass die Glücksfee bei der Ziehung des Unternehmenswahl-Jahressiegers 2015 unter mehr als 7500 Coupons genau seinen herausgefischt hat, womit er einen Reisegutschein über 500 Euro gewann.

Jetzt kann das Rentnerehepaar wieder mit der Heimatzeitung verreisen. Denn aus dem Berg der Stimmzettel zur Unternehmenswahl für das dritte Quartal 2019 griff die Glücksfee wieder jenen von Hans-Ulrich Kühn heraus und so konnte ihm nun ein Reisegutschein über 250 Euro überreicht werden. Über diesen Zufall waren die Kühns genauso überrascht wie allen anderen Beteiligten.

Bärbel und Hans-Ulrich Kühn nehmen regelmäßig an Leser-Mitmachaktionen der Heimatzeitung teil und haben bisher „bestimmt fünfzehn Mal“ gewonnen, so der 72-Jährige, nur die nennenswerten Preise überschlagend. Mit seinen beiden bei der Unternehmenswahl gewonnenen Gutscheinen komme er freilich nicht heran an das Losglück seiner Frau, die bei einem OTZ-Preisausschreiben in den 1990ern eine sagenhafte zweiwöchige Kreuzfahrt ergattert hatte.

Für den früheren Selbstständigen sei es „ganz normal“, einheimische Unternehmen auf welchem Wege auch immer zu unterstützen. Im vergangenen Quartal hatte er der Forellenzucht Schwarzatal aus Unterweißbach seine Stimme gegeben.

„Wir lesen die Zeitung seit Ewigkeiten“ und daran werde sich so schnell nichts ändern, resümierte Hans-Ulrich Kühn.

Näheres unter https://www.otz.de/themen/unternehmen-in-ostthueringen/