Harte Zeiten für Fahrlehrer und Prüflinge

Die Corona-Krise hat viele Branchen und Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zeitweise lahmgelegt. Wie die meisten Firmen mit direktem Kundenkontakt hatten auch die Fahrschulen bundesweit schließen müssen. Unterricht fand nicht statt, die Führerschein-Prüfung musste warten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In Thüringen konnten die Fahrschulen insgesamt sieben Wochen nicht besucht werden. Um wieder öffnen zu können, hatte sich der Vorstand des Thüringer Fahrlehrerverbandes sowie Kreissekretäre zusammengetan und ein Konzept erarbeitet, das einen Betrieb wieder möglich machen sollte. Die zwölf Seiten umfassende Ausarbeitung wurde schließlich an Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) im April bei einer Demonstration vor der Staatskanzlei in Erfurt übergeben. Es hatten Fahrschulen aus ganz Thüringen mit 100 Autos teilgenommen.

„Die Ministerin hat uns versprochen, dass wir eine Rückmeldung erhalten. Die haben wir dann nach zwei Tagen bekommen mit der Zusage, dass die Fahrschulen wieder teilweise öffnen dürfen“, erklärt Eberhard Weiser, Fahrschullehrer in Neustadt, Mitglied im Vorstand des Fahrlehrer-Landesverbandes und Kreisvorsitzender für Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt. Das bedeutete zunächst, dass nur Theorieunterricht sowie die Zweiradfahrzeugausbildung durchgeführt werden konnten.

Lieber mehr Hygiene als zu wenig

Nach diesem Teilerfolg wollte man auf regulären Betrieb in allen Fahrzeugklassen hinwirken. „Wir haben deshalb unser Konzept nochmals überarbeitet“, sagt Eberhard Weiser. Dieses wurde dann dem Schleizer Landrat Thomas Fügmann (CDU) überreicht, der dieses in einer Konferenz mit Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) zur Sprache brachte. „Der Vorstand des Thüringer Fahrlehrerverbandes hat dann nach kurzer Zeit Bescheid bekommen, dass bei der Ausbildung der Fahrschüler wieder alles erlaubt ist“, so Eberhard Weiser.

Dies ist allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Verpflichtend ist etwa, dass in den Übungsstunden sowie beim Ablegen der Prüfung von allen Beteiligten ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Vor Beginn jeder Fahrstunde muss das Fahrzeug mindestens zehn Minuten gelüftet, Türgriffe, Lenkrad, Schalthebel und sonstige Bedienelemente müssen mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Bei Überlandfahrten muss nach zwei Stunden eine Pause gemacht werden. Außerdem dürfen außerhalb der Prüfung nicht mehr drei Personen im Auto mitfahren.

Bei der Theorie gilt es, vor dem Betreten des Raumes die Hände zu desinfizieren. Im Raum muss zwischen den Fahrschülern mindestens ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Nach spätestens 90 Minuten sowie in Pausenzeiten muss der Raum für mindestens zehn Minuten gelüftet werden. Beispiele für nur einige der zu beachtenden Regeln.

„Die getroffenen Regelungen in der Konzeption dienen der Sicherheit der Fahrschüler und -lehrer“, betont Eberhard Weiser. Dass die Festlegungen durchgesetzt werden, würde genaustens in den Kreisverbänden kontrolliert und dokumentiert. Auch würden sich die Fahrschulen gegenseitig bei der Einhaltung unterstützen.

Finanzielle Hilfe erst ab April

Doch auch wenn die neuen Regelungen eine Umstellung bedeuten, ist man froh darüber, dass der Fahrschulbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. „Als es mit den Schließungen losging, wurden die Fahrschulen nie benannt“, erinnert sich Eberhard Weiser. Deshalb hätten diese zunächst auch keine Unterstützung in Form von Soforthilfe und Kurzarbeitergeld anfordern können. Das hatte zur Folge, dass zwar ab März geschlossen werden musste, die Fahrschulen aber erst ab April finanzielle Hilfe bekamen. Und das trotz großer Verluste und laufender Kosten, die etwa durch Miete der Unterrichtsräume oder Leasingraten anfallen.

„Das ist sehr hart gewesen, manche Kollegen mussten die Segel streichen“, weiß Eberhard Weiser. Es könne sein, dass auch die eine oder andere der bisher zwölf Fahrschulen im Saale-Orla-Kreis dauerhaft schließen müsse. Das sei vor allem für die betreffenden Kollegen sehr bitter, bringe aber noch ein weiteres Problem mit sich. „Die Anzahl der Prüflinge ist in den vergangenen Jahren gestiegen, es gibt aber immer weniger Fahrlehrer“, so Eberhard Weiser.

Nach dem viele Wochen nun keine Prüfungen stattfinden konnten, gibt es für die Prüfer der Dekra in diesen Tagen viel zu tun. Auf einen Termin müsse länger als üblich gewartet werden. „Wegen der großen Nachfrage haben wir anstatt von sonst üblichen drei Prüfungstagen die Woche nur einen oder zwei. Aber wir haben Verständnis dafür, dass es gerade etwas länger dauert. Die Zusammenarbeit mit der Dekra funktioniert sehr gut. Dafür gilt unser Dank“, resümiert Eberhard Weiser.