Haus Schwandke in Triptis wird modernisiert

Eine frohe Botschaft erreichte in dieser Woche das Triptiser Rathaus. Im Briefkasten der Stadt landete ein Förderbescheid, durch den Modernisierungsmaßnahmen im Museum Haus Schwandke realisiert werden können. „Als wir die Zusage bekommen haben, hat uns das wahnsinnig gefreut“, sagte Jan Wißgott, Kulturamtsleiter von Triptis. Die Förderung ist Teil des Soforthilfeprogramms Heimatmuseum, das vom Deutschen Verband für Archäologie mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien umgesetzt wird. Bewerben konnten sich für dieses alle Städte mit weniger als 20.000 Einwohnern, die ein Heimatmuseum haben.

Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen erhält das Haus unter anderem neue Fenster. Auch sollen etwa Stühle, Vitrinen, Aufsteller und Bilderwandleisten angeschafft werden. Durch die verbesserte Ausstattung soll die Museumsarbeit erleichtert werden.

Die Investitionen müssen noch in diesem Jahr getätigt werden. „Wir haben die Maßnahme gut vorbereitet, die entsprechenden Schritte eingeleitet und die Firmen bereits benachrichtigt. Daher sehe ich keine Probleme, dass wir das schaffen“, sagt Jan Wißgott.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 23.000 Euro. Vom Deutschen Verband für Archäologie erhält man einen Zuwendungsbetrag von 17.250 Euro. Die restlichen 5750 Euro werden aus der Triptiser Stadtkasse gezahlt. „In diesem Zusammenhang geht auch ein großer Dank an den CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler, der sich sehr darum bemüht hat, dass Triptis diese Förderung erhält“, sagt der Kulturamtsleiter.

Im kommenden Jahr sind weitere Maßnahmen im Museum geplant. „Wir wollen unter anderem das Museumskonzept überarbeiten“, so Jan Wißgott. So soll die Einrichtung künftig stärker in den Alltag der Triptiser Bürger und Vereine gerückt sowie in städtische Abläufe integriert werden. „Wir wollen weg vom starren Museum, hin zu einem flexiblen Haus, das für mehrere Sachen genutzt werden kann“, so Jan Wißgott. Längerfristig wolle man so die Besucherzahlen der Einrichtung erhöhen. Derzeit kommen im Schnitt jährlich 650 Gäste in das Haus Schwandke.