Heilpraktikerin setzt auf Entschleunigung statt Schmerzmittel

Im Volksmund heißt es: „Jeder geheilte Patient ist ein verlorener Kunde“. „Das sehe ich anders“, sagt die Heilpraktikerin Anke Gräfe. „Ich habe es lieber, wenn es den Menschen gut geht.“ Sie zeigt ihnen seit bereits 25 Jahren Wege auf, ihr Wohlbefinden zu verbessern oder gegen Schmerzen und Krankheiten vorzugehen – langanhaltend und nachhaltig.

Man könnte es mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ beschreiben, denn „die Leute müssen das auch mitmachen wollen, sie sollen selbst auch aktiv werden und manchmal auch Dinge in ihren Alltag einarbeiten.“ Doch um den Weg beispielsweise zu Schmerzfreiheit zu finden, finden sie zunächst den Weg zu Anke Gräfe.

Ein Ort der Entschleunigung in Rockendorf

Nur ein kleines Schild weist in der Saalfelder Straße in Rockendorf auf ihre Praxis hin. Durch einen Innenhof führt der Weg zu Anke Gräfe durch einen kleinen, gemütlichen Wartebereich mit Kamin. Weiter in Richtung der Behandlungsräume riecht es nach kräftigen Kräutern und süßem Honig. Die rustikalen Möbel und Regale stehen voll mit Büchern.

Freundlich und aufgeschlossen schaut Anke Gräfe über ihren Schreibtisch, vorbei an einem frischen Strauß Tulpen, gleich zuerst in die Augen ihrer Patienten. Ihre Praxis scheint neue Therapieansätze mit bewährten Methoden der Naturheilkunde zu kombinieren. Ein bisschen steht in diesen Räumen die Zeit still. Entschleunigung. Und das ist auch gut so, denn einige Probleme, mit denen Patienten zu ihr kommen, haben die Ursache Stress.

Schmerzmittel sind nicht die Lösung

„Das ist in den vergangenen Jahren mehr geworden“, spricht sie aus Erfahrung. Viele Beschwerden beruhen darauf. Aber das sind nicht die hauptsächlichen Gebiete, auf denen ihre Arbeit aufbaut. Spezialisiert hat sie sich auf die Behandlung von Schmerzzuständen wie Wirbelsäulen- und Gelenkproblemen. Außerdem verschafft sie Hilfe bei Abwehrschwächen, Allergien, Magen-Darm- sowie psychischen Erkrankungen.

„Ich versuche mein Wissen weiterzugeben, damit die Menschen die Beschwerden verstehen und selbst etwas dagegen tun können.“ Vor allem die Schmerztherapie nach „Liebscher & Bracht“ sei dabei ein ständiger und sehr wirkungsvoller Begleiter. „Manche Übungen müssen täglich wiederholt werden, um gezielte Effekte zu schaffen“, sagt sie. „Schmerzmittel stellen die Ursache nicht ab. Schmerzen sind Warnsignale des Körpers und diese Sprache übersetzen wir gemeinsam, um dann die Ursache auszuschalten.“

Die Heilpraktikerin Anke Gräfe führt mit diesem Gerät Augendiagnosen durch. Foto: Dominique Lattich

Am Anfang einer jeden Behandlung steht eine umfassende Anamnese, also ein Erstgespräch, eine Augendiagnose und erste Untersuchungen. Das Gerät zur Augendiagnose ist noch immer dasselbe, wie vor 25 Jahren, als sie die Praxis eröffnete.

Es scheint sich ebenso zu bewähren, wie viele Methoden, die noch immer angewandt werden. Dabei geht es um mehr als nur um Teemischungen. „Ich mache viel mit den Händen“, beschreibt sie. Bindegewebsmassagen, rhythmisch-energetische Gelenkbehandlungen nach Luck und Schröpfkopfbehandlungen gehören dazu. Auch Akupunkturen führt sie durch.

Gräfe bildet sich regelmäßig weiter

Darüber hinaus bietet sie regelmäßig Kurse im Bereich Schmerztherapie und Faszientraining an und demnächst, am 25. April, steht auch wieder eine Kräuterwanderung auf dem Plan. Egal ob Kurs oder Behandlung: eine Anmeldung ist immer erforderlich.

Anke Gräfe mag an ihrem Job die Herausforderungen, die sich mit den Patienten immer wieder neu ausrichten. Seit sie 1993 ihre Heilpraktikerprüfung bestand, bildet sie sich auch heute noch weiter, um ihren Patienten die bestmögliche Behandlung zu geben.

Die Behandlungskosten tragen die Patienten meist selbst, nur selten werden Naturheilverfahren von den Krankenkassen mitgetragen. Brötchen verdienen hin oder her: „Das Beste an diesem Beruf ist, wenn die Menschen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.“