Heimat erleben: Modelleisenbahner mit Leib und Seele

Bernd Schache ist ein Modelleisenbahner mit Leib und Seele. In seinem Verein, dem Modellbahnclub Orlabahn Pößneck, baut er zurzeit an einem Viadukt.

Bernd Schache ist ein Modelleisenbahner mit Leib und Seele. Sein Hobby ist für ihn buchstäblich ein Stück Heimat. Der 58-jährige Polizist gehört dem Modellbahnclub Orlabahn Pößneck an. Dieser lädt jeden Dienstag in seine Räume in der Pößnecker Bahnhofstraße ein. Modellbahnfreunde wie Dietmar Günther, Fritz Kleine, Manfred Littig und Familie Müller trifft man da so gut wie jedes Mal an. Bernd Schache aber nur jeden zweiten Dienstag. „Das ist Heimatverbundenheit!“, stellt er in den Raum. Im Gegensatz zu den anderen Modelleisenbahnern wohnt er nicht in Pößneck, nicht einmal in Ostthüringen.