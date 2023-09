Heimatabend in Neustadt-Neunhofen erinnert an Verena Zeltner

Neustadt-Neunhofen. Dreitägige Kirmes in Neunhofen: Einmalige Ausstellung und Lesung am Freitag, Kinderfest und Tanz am Samstag, musikalischer Frühschoppen am Sonntag. Die Details:

Der Heimatabend der diesjährigen Kirmes im Neustädter Ortsteil Neunhofen ist aus Initiative des Heimatvereines Neunhofen der Kinder- und Jugendbuchautorin Verena Zeltner (1951-2022) gewidmet.

So wird am Freitag, 22. September, um 17 Uhr im Saal der Gaststätte Drei Rosen unter dem Motto „Schreiben aus Leidenschaft“ eine in dieser Form einmalige Ausstellung zum Leben und Werk der Schriftstellerin eröffnet. Um 19 Uhr schließt sich ein Vortrag mit Lesung an; die Jenaer Autoren Sieglinde Mörtel und Dietmar Ebert wollen gemeinsam mit Felicitas Paul, einer der engsten Freundinnen Zeltners, repräsentative Auszüge aus dem Werk der Schriftstellerin vorstellen und die verschiedenen Facetten ihres Wirkens in Erinnerung rufen. In Premiere wird eine Präsentation mit meist unveröffentlichten Fotos aus allen Lebensabschnitten Zeltners gezeigt, die in Lausnitz bei Neustadt, wo sie auch ruht, das Licht der Welt erblickt hatte und die meiste Zeit ihres Lebens in Neunhofen zu Hause war.

100 Bücher als Spende für die Grundschule

Jürgen Albert, langjähriger Lebensgefährte, Verleger und nun literarischer Nachlasspfleger der Autorin, wird bei dieser Gelegenheit der Grundschule Neunhofen 100 Kinderbücher aus dem Vorrat seines Thami Verlages spenden. In diesem hat Zeltner den Großteil ihres rund 20 Bände umfassenden Werkes sowie die Hefte ihrer Reihe „Samson & Luise“ veröffentlicht hat.

Im Frühjahr wurden im Thami-Verlag Neustadt-Neunhofen Kurzgeschichten aus dem literarischen Nachlass von Verena Zeltner herausgebracht. Foto: Marius Koity

Am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr wird in Neunhofen auf dem Sportplatz ein Kinderfest gefeiert und ab 20 Uhr wird in die Gaststätte zum Tanz mit Brokat eingeladen.

Ein musikalischer Frühschoppen mit dem Einsamen Trommler rundet am Sonntag, 24. September, ab 10 Uhr ebenfalls auf dem Sportplatz die Kirmes ab.

Veranstalter sind der Ortsteilrat Neunhofen und die insgesamt vier Vereine aus dem Dorf.