Heimatliche Natur im bunten Kleid im Land der Tausend Teiche

Recht mildes Wochenende vorausgesagt

Spaziergänge gehören zu den ursprünglichsten und sinnlichsten Freizeitbeschäftigungen, und wer in den vergangenen Wochen mit offenen Augen und Ohren durch die heimatliche Natur gestreift ist, wurde wieder einmal mit einem vielfarbigen Herbstschauspiel belohnt, beispielsweise zwischen den Bäumen dieser alten Allee im Land der Tausend Teiche. Auch die nächsten Tage bieten sich für die Stärkung von Geist und Körper an der frischen Luft an – bei Temperaturen von bis zu 12 Grad wird ein für diese Jahreszeit recht mildes Wochenende vorausgesagt. Mit Nahausflugszielen für Einzelgänger, Pärchen oder Familien ist die Region ja buchstäblich gesegnet.