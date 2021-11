Heimlich, still und leise

Marcus Cislak über eine schweigsame Zusammenkunft in Pößneck.

Man hat ja so seine Quellen. Pößneck ist ein Dorf. Irgendwer kennt immer irgendwen, der gewisse, ultra-geheime Informationen hat. Ein solches „konspiratives“ Treffen gab es in aller Öffentlichkeit auf dem Pößnecker Marktplatz am frühen Sonntagnachmittag. Etwa 50 Personen, vom Neugeborenen bis zum älteren Ehepaar, waren nach und nach gekommen, die Polizei aber nicht. Warum man zusammenfand, wollte mir niemand sagen, ich verdrehe ja eh nur die Tatsachen.

Eine Frau in Gelb schien eine wichtige Akteurin an diesem trüben Novembertag zu sein. „Lassen Sie sich doch überraschen“, sagte die Namenlose geheimnisvoll. Ich wartete eine halbe Stunde. Überraschend war leider nichts, weder die Sprachlosigkeit, noch die gespielte Anonymität oder das Ansinnen.

Ein bundesweit agierender Verein namens „Eltern stehen auf“ hat ein Banner gesponsert, es lehnte am Marktbrunnen. Ein ortsbekannter Kameramann war da, der ebenso zu Stillschweigen verpflichtet wurde. Einige Zusammengerufene brachten kleine Plakate mit, auf denen zu lesen war: „Keine Maske im Unterricht“ oder das: „Keinen Maulkorb für unsere Kinder im Unterricht.“

Greift hier das Versammlungsrecht? War das angemeldet?

Dann passierte doch etwas. Eine Frau kam auf mich zu. Es sei doch klar, was hier passiert. „Wir sind für unsere Kinder hier. Sie sollen frei atmen können, keinen Zwängen in den Schulen ausgesetzt sein, wie Masken und Schnelltests“, sagte sie. Ok, aha. Wieder wurde kein Name genannt.

Dann lief einer mit wissendem Grinsen an mir vorbei. „Die Volkswacht ist auch da.“ Geschenkt.

Ein letzter Versuch, Kontakt aufzunehmen. Die Frau in Gelb wieder. Sie will weiterhin nichts sagen, außer: Sie will sich zu gegebener Zeit bei mir melden. Meine Nummer und E-Mail-Adresse hat sie jetzt. Ich verabschiedete mich und lasse mich überraschen. Hoffentlich löst sie ihr Versprechen ein.