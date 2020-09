Neustadt. Zwei Frauen sind unter anderem an einem Kauf der Heinrichsruhe in Neustadt interessiert. Ihre Pläne wurden im Bau- und Umweltausschuss diskutiert.

Schon länger ist zu vernehmen, dass der Inhaber der Gaststätte Heinrichsruhe, Mike Hempel, das Ausflugslokal am Waldrand nördlich von Neustadt veräußern will. So bot er das Objekt unter anderem vor etwa einem Jahr auch der Stadt Neustadt zum Verkauf an, allerdings gab es von kommunaler Seite keine Ambitionen, das Wirtshaus, an das auch ein Caravanstellplatz angeschlossen ist, zu erwerben.