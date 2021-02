Heizungsbaubetrieb in Bodelwitz fördert 35-Jährigen

Die Pößnecker Werkstätten gGmbH der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla-Kreis beschäftigt etwa 200 Frauen und Männer mit speziellem Förderbedarf. Fast 20 davon arbeiten nicht nur in den Stammhallen, sondern auch in Firmen in der Region – im sogenannten Außenarbeitsplatz.