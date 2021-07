Helmut Schmidt ist neuer Oppurger CDU-Ortsverbandsvorsitzender

Oppurg. Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Verwaltungsgemeinschaft Oppurg haben ihre neue Führung gewählt.

Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, hier ein Teil davon, haben den pensionierten Sparkassen-Chef Helmut Schmidt (4. von rechts) aus Bodelwitz einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Jürgen Biering (3. von links). Renate Leib und Heiko Schoberth (4. und 5. von links) komplettieren den Vorstand als Beisitzer.

Geehrt wurde Karl Möcker (3. von rechts) für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU. „Ich danke Karl Möcker für seinen engagierten Einsatz in der CDU und in der Region – Mitglieder wie er sind das Fundament unserer erfolgreichen Arbeit im Saale-Orla-Kreis“, teilte der Landtagsabgeordnete Christian Herrgott (links) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Christdemokraten im Saale-Orla-Kreis mit.