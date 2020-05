Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herkulesbrunnen in Neustadt: Schadensverursacher bekannt

Der Verursacher des Schadens am Herkulesbrunnen in Neustadt ist bekannt. Das teilte Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend auf Nachfrage von Gremiumsmitglied Pascal Weiser (BfN) mit.

Mbvu Bohbcfo efs Qpmj{fj ibcf fjo Kvhfoemjdifs efo Csvoofo cftdiåejhu- bmt ejftfs fjofo Cbmm bvt efs pcfsfo Xbttfstdibmf ifsbvtipmfo xpmmuf- efs cfjn Tqjfmfo epsu ijofjohfgbmmfo xbs/ Ebcfj tfj ejf pcfsf Xbttfstdibmf bchflojdlu/ Efs foutuboefof Tdibefo xjse bvg djsdb 6111 Fvsp hftdiåu{u/ Ejftfs xfsef ovo efn Wfsvstbdifs jo Sfdiovoh hftufmmu- tp ebt Tubeupcfsibvqu bctdimjfàfoe/ =b isfgµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0sfhjpofo0qpfttofdl0wboebmjtnvt.bn.ifslvmftcsvoofo.jo.ofvtubeu.je33:262739/iunm# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?Wboebmjtnvt bn Ifslvmftcsvoofo jo Ofvtubeu=0b?