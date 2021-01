Herkunftsforschung im Pößnecker Stadtmuseum

Als eines von vier Museen in Thüringen ist das Museum 642 für einen Erstcheck Provenienzforschung ausgesucht worden. In dem vom Thüringer Museumsverband angeschobenen Projekt, das vom Deutschen Zentrum für Kulturgutforschung finanziert wird, geht es darum, die Herkunft der Sammlungsobjekte genauer unter die Lupe zu nehmen – und vordergründig herauszufinden, ob es sich um Raubgut aus Zeiten des Nationalsozialismus handelt.

„Die Provenienzforscherin Sarah-Mae Lieverse war Ende 2020 in Pößneck“, sagt Museumsleiterin Antonie Lau. Die Juristin aus den Niederlanden sei auf Kunstrecht spezialisiert und habe im Fall Gurlitt – dem wohl aufsehenerregendsten Fall im Zusammenhang mit NS-Raubkunst der vergangenen Jahre – Erfahrungen gesammelt.

Erster Standort fiel Bombenangriff zum Opfer

„Bei uns ist die Lage ein wenig speziell“, erläutert Antonie Lau weiter. Da die Sammlung des Stadtmuseums in seiner heutigen Form erst in den 1990er Jahren entstanden sei, ginge es nicht in erster Linie um die Sichtung dieser, sondern eher um die Geschichte des Museums an sich. „Wie wir wissen, gehörte das Haus in der Marienstraße, in dem 1902 ein erstes Museum eröffnet worden war, der Freimaurerloge und wurde von den Nazis enteignet“, sagt sie.

Das Haus und auch der Großteil der Sammlung war im Jahr 1945 einem Bombenangriff zum Opfer gefallen. Es gebe daher keine Inventarlisten mehr. Ein paar Hinweise fänden sich noch in der Schrift „Heimat und Bild“, in der in den 40er Jahren ein Heimatforscher einiges zum Museum notiert und auch fotografiert habe.

Abschlussbericht steht aus

„Als Frau Lieverse bei uns war, hat sie sich hauptsächlich mit Archivarbeit beschäftigt“, so Lau. Einige Akten, die die Provenienzbeauftragte nicht mehr hatte durchgehen können, sieht Antonie Lau jetzt durch. Ein Abschlussbericht steht noch aus. Auf dessen Basis wird dann entschieden, ob es genügend Anfangsverdachte gibt, um Forschungsprojekte zu starten.