Herzchen für Corona-Helden in Pößneck

Ob im Radio, Fernsehen oder in den sozialen Medien – Verkäufern, Pflegern, Postboten, Müllmänner und all denjenigen, die in Zeiten der Corona-Krise ihrer Tätigkeit nicht aus dem Homeoffice nachgehen können, wird in diesen Tagen eine große Wertschätzung zuteil. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zu Recht, halten sie doch mit ihrem Einsatz das gesellschaftliche Leben am Laufen und sind für Menschen da, die auf Hilfe angewiesen sind.

Auch in Pößneck wollten Unbekannte ihren Dank auf besondere Weise zum Ausdruck bringen und brachten dazu am Wochenende an der südlichen Seite der Eisenbahnbrücke im Bodelwitzer Weg ein Banner an.

Dank richtet sich an Ärzte und Pfleger

„THX“ ist dort in großen Lettern und von einigen Herzchen umrahmt zu lesen – eine Abkürzung des englischen Wortes Thanks, was Danke bedeutet. Daneben ist ein Äskulapstab zu sehen, ein von einer Schlange umwundener Stab. Dieser war ursprünglich ein Attribut des Asklepios, der Gott der Heilkunde in der griechischen und römischen Mythologie.

Heutzutage ist der Äskulapstab das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes. Das lässt vermuten, dass die wohlwollende Botschaft an der Pößnecker Eisenbahnbrücke wohl an Ärzte, Pfleger, Apotheker und Krankenschwestern gerichtet ist, um auf diesem Weg ihren Einsatz zu honorieren.

Um diese Anerkennung öffentlich kundzutun, brachten der oder die Urheber diese gut sichtbar in einiger Höhe an dem Geländer an. Sicher ist diese Danksagung nett, doch verschwiegen werden darf nicht, dass dafür ein großes Risiko in Kauf genommen wurde.

Eine gefährliche Aktion

Denn das Betreten solcher Bahnbrücken, was vermutlich auch noch in der Nacht geschah, ist nicht nur lebensgefährlich, sondern schlicht auch verboten. Das unerlaubte Betreten von Bahn- und Gleisanlagen stellt nach der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung eine Ordnungswidrigkeit dar.

Wird man bei einer solchen Aktion erwischt, hat das eine Geldbuße zur Folge. Eine Gefährdung des eigenen Lebens sollte daher nicht auf sich genommen werden, um engagierte Menschen in diesen schwierigen Zeiten zu würdigen. An einem anderen, ungefährlicheren Ort wäre der Dank bestimmt ebenso gut zu Geltung gekommen.