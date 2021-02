Heute keine Leerung von Mülltonnen

Aufgrund der Witterungslage erfolgt am heutigen Montag im Bereich des Abfallzweckverbandes Saale-Orla keine Entsorgung

Pößneck. Wie der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) auf seiner Homepage mitteilt, bleiben aufgrund der extremen Wetterlage und zu Teilen kaum befahrbarer Straßen sowohl die Geschäftsstelle, das Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe wie auch alle Wertstoffhöfe im Verbandsgebiet am Montag geschlossen. Wie beide beauftragten Unternehmen informieren, fallen zudem alle Touren zur Abfallentsorgung in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla am heutigen Montag aus. Es wird gebeten, die Tonnen wieder wegzustellen und sich bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin mit den Zaso-Abfallsäcken zu behelfen.