Hilfe aktiv einfordern

Marcus Cislak über das verborgene Leiden der Depression.

Psychische Erkrankungen sind extrem stigmatisiert. Ein fehlendes Körperteil oder ein körperlicher Makel ist sofort sichtbar. Unser Gehirn schaltet sofort um, wir wissen Bescheid. Benehmen uns im besten Fall rücksichtsvoll, zuvorkommend, vielleicht auch mitleidend. Letztgenanntes ist meistens die falsche Reaktion. Was geistige Erkrankungen angeht, ist es deutlich schwerer sie von der „Normalität“ zu unterscheiden. Natürlich ist jeder von uns etwas Besonderes an sich: seine Macken und Eigenarten.

Die Depression ist eine dieser unzähligen Leiden, die nicht offensichtlich sind. Sie findet im Verborgenen statt, hat vielfältige Ursachen und äußert sich oft wenig sichtbar. Das liegt am Krankheitsbild, welches den Rückzug aus vielen persönlichen Bereichen geradezu einfordert. Durch dieses Verhalten wird die Depression jedoch ungewollt verstärkt. Oft fühlen sich Betroffene so machtlos, dass sie sich der Krankheit einfach hingeben. Hilfe ist in diesen Fällen wichtig. Hilfe einzufordern umso wichtiger. Dazu muss man über den eigenen Schatten springen, auch wenn der Sprung unsagbar schwer erscheint. Gerade weil es für Außenstehende nicht sichtbar ist, muss es den anderen mitgeteilt werden.