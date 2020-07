Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe für Kinder mit getrennten Eltern in Pößneck

Wenn Eltern sich trennen, bedeutet das auch für deren Kinder eine grundlegende Veränderung der Lebenswelt. Ein Gruppenangebot der Pößnecker Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle will neun- bis zwölfjährigen Mädchen und Jungen aus Trennungs- und Scheidungsfamilien helfen, sich in der Verunsicherung neu zu orientieren, ihre Gefühle einzuordnen und diese auch auszudrücken. Auftakt ist am 24. September.

Es könne Kindern schon helfen, wenn sie sich der Tatsache bewusst werden, dass auch andere Gleichaltrige, in ähnlicher Form wie sie selbst, von der Trennung der Eltern betroffen sind, gibt eine Mitteilung der Beratungsstelle in Trägerschaft des Diakonievereines Orlatal zu verstehen. „Die gegenseitige Anteilnahme der Gruppe unterstützt die Kinder, mit dem emotional belastenden Trennungs- und Scheidungsthema offener umzugehen“, so Annegret Würzl, die die Mädchen und Jungen gemeinsam mit Mario Preißler betreuen würde. Ziel der mehrmonatigen regelmäßigen Gruppenarbeit sei, „Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen der Kinder zu stärken und zu erweitern“.

Die Teilnahme ist freiwillig. Kinder können nur mit der Zustimmung beider Eltern dabei sein. Die Eltern werden durch Vorgespräche, begleitende Gespräche auf Wunsch und einen Elternabend am Ende des Projektes einbezogen.

Die Gruppenarbeit umfasst zehn nachmittägliche Termine. Treffpunkt ist einmal wöchentlich, meist donnerstags, in der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle. Dort gibt es nähere Informationen. Anmeldungen seien bis zum 9. September möglich.

Die Beratungsstelle ist in der Straße des Friedens 14 in Pößneck zu finden und unter Telefon 03647/42 28 35 oder per Mail an efb-poessneck@dv-orlatal.de zu erreichen.