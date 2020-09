Hirschberg: Musikkultur im ehemaligen Grenzgebiet

30-jähriges Jubiläum der Villa Novalis in Hirschberg.

Die 2018 gegründete musisch kulturelle Begegnungsstätte Villa Novalis Akademie in Hirschberg ergriff aus Anlass des 30. Jubiläums der Deutschen Einheit die Initiative, ein zweiwöchiges Festprogramm abseits der Großstädte zu starten.

Region mehr ins Rampenlicht stellen

Das Festival 2020 verbinde Natur, Geschichte und Kultur mit dem Schwerpunkt Musik. Ein bunt gefächertes Programm mit der Präsentation der örtlichen Vereine, Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Theater, Schulprojekten wird ergänzt durch musikalische Glanzpunkte. Eingeladen sind prominente Vertreter der Klassikszene: Lena Neudauer, das Klenke Quartett, Andreas Pistorius und Manuel Fischer-Dieskau.

Das Festival beginnt im Hirschberger Kulturhaus am 4. Oktober 17 Uhr mit einem Festkonzert für das Grüne Band. Dabei trifft das Klenke Quartett (Weimar) auf das junge Parzival-Trio (Nürnberg). Im Konzert wird es die Uraufführung einer Komposition für sieben Instrumente von Wolfram Graf geben.

Weiter geht es am 10. Oktober 17 Uhr mit einem Kammerkonzert mit Musikern der bayerischen und thüringischen Tonkünstlerverbände im Haus des Volkes in Probstzella. Am 18. Oktober 17 Uhr wird zum Abschluss des Festivals im Hirschberger Kulturhaus ein Orchesterkonzert mit dem Festivalorchester, bestehend aus jungen Künstlern der Musikhochschulen Weimar und Nürnberg sowie international renommierten Solisten aus Ost und West stattfinden. Dazu wurden Andreas Pistorius (Klavier) und Manuel Fischer-Dieskau (Violoncello) eingeladen.

Eine öffentliche Podiumsdiskussion „Kunst und Musik am Grünen Band“ in der Villa Novalis am 9. Oktober 11 Uhr rundet die Thematik ab.