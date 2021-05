Die Kreuzung an der Jüdeweiner Kirche in Pößneck wird umgebaut.

Historische Straßenlaterne an Pößnecker Kreuzung wird gesichert

Pößneck. Im Rahmen des Kreuzungsbaus muss der Standort einer großen und angeblich über 70 Jahre alten Pößnecker Straßenlaterne geändert werden.

Mit der Umgestaltung der Kreuzung an der Jüdeweiner Kirche in Pößneck verschwindet auch die übergroße Laterne aus dem Straßenbild. Pößnecker, die schon eine kleine Ewigkeit in dem Bereich wohnen, erzählen, dass diese Lampe im einstigen einheimischen Traditionsbetrieb Bergner & Weiser (1864-2000) hergestellt worden sei und seit mehr als 70 Jahren auf dem Rondell stünde. Belege dafür ließen sich bisher zwar nicht finden.

Nach den Hinweisen aus der Bevölkerung will die Stadt den Leuchtenaufsatz allerdings sichern lassen. Später soll für das industriegeschichtliche Zeugnis ein geeigneter Platz gefunden werden.