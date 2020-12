Hobbyautorin aus Pößneck schreibt für den guten Zweck

Am liebsten schreibt sie fantastische Geschichten für Kinder und junge Erwachsene. So verwundert es nicht, dass auch eine neue Kurzgeschichte von Alexandra Richter aus Pößneck fantastische Elemente enthält. Sie schrieb sie für die Anthologie „The Spell“, was übersetzt „Der Zauberspruch“ heißt. Das Buch ist am 24. November erschienen, und die Erlöse stiften die Autoren dem Bundesverband Kinderhospiz.

„Ich bin froh, bei diesem Projekt mitgeschrieben zu haben. Denn Kinder sind mir wichtig“, sagt Hobbyautorin Alexandra Richter. Daher begrüße sie es sehr, dass der Bundesverband, der die Interessen der Kinderhospize in Deutschland vertritt, mit dem gemeinnützigen Buchprojekt unterstützt werden könne. Für das Projekt haben sich zwölf Hobbyautorinnen aus ganz Deutschland über soziale Medien zusammengefunden. In den zwölf Geschichten sollten ein Mistelzweig und ein Zauberspruch eine Rolle spielen, so die Vorgabe. Dennoch sind es Beiträge recht unterschiedlicher Natur. Von der klassischen Weihnachtsgeschichte, über Liebesgeschichten bis hin zu Fantastischem ist alles dabei. Die Nuss, die Billies Welt auf den Kopf stellte Alexandra Richters Geschichte mit dem Titel „Die Nuss, die Billies Welt auf den Kopf stellte“ dreht sich um einen Jungen namens Billie, der seinen Eltern zuliebe für ein Jahr lang einem Leseclub beigetreten ist. Es ist für ihn jedoch beinahe unmöglich, vor Publikum vorzulesen, selbst dann, wenn es sein eigener Text ist. Natürlich spielt auch ein von ihm begehrtes Mädchen eine Rolle und es geht um Mobbing. Wie er es dennoch schafft, sich gegen seine Spötter zu behaupten und seine Leseangst zu überwinden und was es mit der Nuss auf sich hat, erfährt der Leser auf 16 Seiten. „Eine Kindergeschichte lag für mich nahe, weil mit dem Projekt Kinder unterstützt werden sollen, die es besonders schwer haben. Zudem liegen mir Kinder- und Jugendthemen“, sagt die Pößnecker Hobbyautorin. Und dass die Geschichte durchaus spannend sei, das könne ihre Schwester Christine bestätigen. „An dem Tag, als sie die Geschichte über Billie laß, ist sie deswegen zu spät zur Arbeit gekommen“, sagt Alexandra Richter. Ein ideales Weihnachtsgeschenk Für die Anthologie wünsche sie sich, dass recht viele Menschen sie kaufen würden. Schließlich sei es für einen guten Zweck. „Das Buch richtet sich vorwiegend an Erwachsene und eignet sich gut als Weihnachtsgeschenk.“ Für Kinder jedoch seien nur einige Geschichten geeignet, da die meisten Autorinnen über die Liebe geschrieben hätten. Die Anthologie ist von den Autorinnen in Eigenregie auf der Amazon-Verkaufsplattform publiziert worden und wird für jeden Besteller frisch gedruckt. Die Printausgabe ist für 8,99 Euro erhältlich.