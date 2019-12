Höhere Honorarkosten für Renaturierung der Orla beschlossen

Die mehrere Millionen Euro teure Renaturierung der Orla zwischen Schimmersburg und Sandgrube wird die Gemeindeverwaltung nicht mehr direkt betreffen, denn ab dem 1. Januar wird die Zuständigkeit des Großprojekts an den Gewässerunterhaltungsverband Obere Saale/Orla übertragen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen die Mitglieder, als letzten gemeindlichen Akt, die Erhöhung der Honorarkosten für das das Bauprojekt beauftragte Ingenieurbüro Köhler aus Bad Steben. Es werden fast 21.500 Euro mehr fällig, so dass sich die Honorarkosten auf etwa 65.000 Euro belaufen. Der Auftrag, der 2017 erteilt worden war, hat seit dem eine etwa 50 prozentige Steigerung erfahren. „Wir haben das Geld aus den Rücklagen entnommen“, informierte Bürgermeister Lars Fröhlich. Allerdings werde das Honorar die Gemeindekasse nicht lange belasten, denn der Fördermittelgeber, die Thüringer Aufbaubank, übernimmt die Gesamtkosten zu einhundert Prozent und erstattet das Geld zurück. „Wir haben es quasi ausgelegt“, kommentiert Fröhlich. Das beinhaltet nicht nur die Bezahlung des beauftragten Ingenieurbüros, sondern das ganze Bauvorhaben. Nach derzeitigem Stand werde das Großprojekt 10 Millionen Euro verschlingen, so die Schätzung.

Grundlage für weiteres Vorgehen geschaffen

Das Vorhaben sei in den vergangenen Jahren beständig gewachsen und könne nun mit einer ganzheitlichen Planung aufwarten, denn bisher ist man von einzelnen Bauabschnitten ausgegangen. „Das bildet eine gute Grundlage für den Fördermittelgeber und die Übergabe an den Verband“, so Fröhlich. Er ergänzte: „Das wird das erste und zur Zeit einzige Vorhaben sein.“

Die Gemeinde Langenorla wird weiterhin beratend tätig sein, auch weil einige Grundstücksfragen noch nicht geklärt sind.