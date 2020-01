Ein Fahrzeug der Bereitschaftspolizei steht am Freitag in der Breiten Straßen in Pößneck.

Höhere Polizeipräsenz in Pößneck und Neustadt

Eine außergewöhnliche Polizeipräsenz in Pößneck und Neustadt hat am Freitag für Aufmerksamkeit bei den Bewohnern der Städte gesorgt. Auf Nachfrage bei der Polizei äußerte sich eine Sprecherin: „Eine diensthabende Einheit der Bereitschaftspolizei führt in Pößneck und Neustadt Verkehrskontrollen und präventive Personenkontrollen durch.“ Es gebe keinen konkreten Anlass. Die Bereitschaftspolizei sei immer wieder in verschiedenen Städten in Thüringen unterwegs, um die regionalen Dienststellen zu unterstützen.

Die Bereitschaftspolizei ist ein Großverband der Bundes- und Landespolizeien in Deutschland. Die Polizei Thüringen hat Standorte der Bereitschaftspolizei in Rudolstadt und in Erfurt.