Seit etwa drei Wochen laufen die Arbeiten zur Umgestaltung des Lutherhaus-Hofes in Neustadt.

Neustadt. Mit den derzeit laufenden Arbeiten wird der letzte Bauabschnitt am begehbaren Schaudenkmal realisiert.

Am 31. Oktober 2016 wurde das Lutherhaus in Neustadt nach aufwendiger Sanierung als begehbares Schaudenkmal der Öffentlichkeit übergeben. In einem letzten Bauabschnitt wird nun der Hof der musealen Einrichtung hergerichtet, der im Zuge der damaligen Bauarbeiten als Übergangslösung nur begradigt und mit einer Splittschicht versehen worden war.