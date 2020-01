Hollywood made in Zella

„Mich hat Christopher Nolans Film ,Inception’ mit Leonardo DiCaprio geprägt und inspiriert“, sagt Jungfilmemacher Marcel Sänger aus Zella. Er hat vor einigen Tagen in seinem Elternhaus ein kleines Filmstudio eingerichtet, in dem er seine eigenen Streifen produziert. Promotionsvideos der Musikgruppen wie Grenzenlos, Antitoxin und Swagger gehen auf Sängers Konto. Am kommenden Sonntag startet der Dreh seines ersten Kurzfilms mit selbst geschriebenem Drehbuch und Schauspieler. „Das wird eine neue Erfahrung für mich sein“, sagt er. Er bezeichnet den Schritt zum Spielfilm als radikal.

Man kann das Bisherige vielleicht als Fingerübung bezeichnen. Visuelle Reize, Kameraeinstellungen, Ton und Schnitt waren die ersten Herausforderungen. Das Führen von Schauspielern und eines Drehteams, welches mit Ton und Licht agiert, setzt die Messlatte wieder ein Stück höher.

Vom Handy zur Videokamera

Alles begann vor etwa vier Jahren, als er seine Leidenschaft fürs Filmemachen entdeckte. Christopher Nolans Film habe ihn bewogen mit seinem Smartphone, welches eine überraschend gute Kamera hatte, Videos zu drehen. „Ich habe es auch auf Urlaubsreisen ausprobiert“, erzählt er dankbar über die vielfältigen Möglichkeiten, die ihm seine Eltern boten. „Ohne sie wäre alles bisherige nicht möglich gewesen!“

So bereiste er zum Beispiel Thailand. Und immer wieder war der Finger am Foto- und Videoknopf des Handys. Im Alter von 16 Jahren habe er sich eine Minikamera, auch GoPro genannt, gekauft. „Wir düsten damals mit unseren Mopeds durch die Gegend. Die Ausflüge habe ich gefilmt“, erinnert er sich. Die einzelnen Szenen habe er zu kleinen Filmchen zusammengeschnitten.

Die Qualität stieg weiter, wie er sagt, als er im Frühjahr 2018 in professionellere Technik investierte. „Eine Freundin unterstützte mich bei einem Dreh während eines Ostsee-Urlaubs“, so Marcel Sänger. Diesen veröffentlichte er unter anderem im sozialen Netzwerk Instagram. „Für die Videoplattform Youtube fühlte ich mich zu schlecht. Es gibt dort zu viel Mist“, meint er. 2019 wagte er schließlich den Sprung. Nach dem Abitur reiste er für drei Monate nach Neuseeland. Dort produzierte er drei Filmchen, sogenannte Vlogs – ein Art Videotagebuch – , die auf seinem Youtube-Kanal „Visuellartist“ zu sehen sind.

Seit ein paar Wochen ist er zurück in Zella und baute sich sein Heimstudio auf, dazu gehört ein professioneller Schnittplatz, Tonmischpult und eine Kamera, die auch bei Kinofilmproduktionen eingesetzt wird.

Der 18-Jährige macht derzeit das meiste selbst: Kameraführung, Regie, Schnitt und Drehbuch. Für den kommenden Film will er sich auch an die Komposition von Musik wagen. „Ich spiele Gitarre und Schlagzeug“, sagt er. Sein Freund Eric Röhnisch, der mit ihm 2019 in Pößneck das Abitur ablegte, unterstützt ihn dabei. Nicht nur das, sondern auch mittels Schauspielerfahrungen am Theater. Er wird ab Sonntag vor Marcel Sängers Kamera stehen, wenn es heißt „Klappe, die Erste“ für seinen neuen Kurzfilm. „Es wird um zwei Kumpels gehen, die aus dem Alltag ausbrechen“, verrät er.

Technik aus eigener Tasche bezahlt

Die mehrere tausend Euro teure Technik erwarb der ehemalige Schüler aus eigener Tasche, wie er stolz sagt. Dafür jobbte er im Sommer des vergangenen Jahres auf dem Bau, im Herbst in Neuseeland auf einer Kiwi-Plantage und aktuell in einer Getränkehandlung in Pößneck-Ost. Das zweite finanzielle Standbein sei ihm sehr wichtig, um finanziell abgesichert zu sein.

„Mein Traum ist es, Spielfilme zu produzieren und damit früher oder später mal meinen Lebensunterhalt zu verdienen“, steckt er seine Ziele ab. Auf dem Weg dahin will der Autodidakt sein Handwerk weiter verfeinern.

„Ich habe mich in Weimar, Wismar und Ravensburg für den Studiengang Visuelle Kommunikation angemeldet“, sagt er und überlegt, sich auch für die Filmhochschule in Babelsberg zu bewerben. In den kommenden Monaten werden die Universitäten dem 18-Jährigen Aufgaben stellen, die als Zugangsvoraussetzungen gelten. Wie es weiter geht, wird sich zeigen.