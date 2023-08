Einen Stromausfall hat es in Pößneck gegeben (Symbolfoto).

Hunderte Haushalte in Pößneck ohne Strom

Pößneck. Der Strom ist in mehreren Stadtteilen Pößnecks ausgefallen. Es dauerte rund zwei Stunden, bis die Haushalte wieder versorgt werden konnten.

Ein Kabelfehler hat am Sonntag ab 12.10 Uhr für einen Stromausfall in Pößneck gesorgt. Mehrere hundert Haushalte in verschiedenen Stadtteilen seien zeitweise ohne Strom gewesen, teilen die Stadtwerke Jena mit.

Durch sofortige Umschaltmaßnahmen im Stromnetz seien gegen 14 Uhr alle Kunden wieder versorgt gewesen. Die Stadtwerke Jena Netze bitten für die Einschränkungen um Verständnis.

