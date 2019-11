Am Montagmittag, 25. November 2019, starteten mehr als 200 Traktoren von Triptis aus auf der Autobahn 9 zu einer Protestaktion der Landwirte, die am Folgetag in Berlin stattfinden soll.

Hunderte Traktoren starten von Triptis aus zur Demo

Am Montagmittag haben sich mehr als 200 Traktoren auf dem Fliegl-Firmengelände direkt an der Autobahn in Triptis gesammelt, um in Kolonne nach Berlin aufzubrechen. Ziel der Fahrzeuge ist eine bundesweit vorbereitete Protestaktion der Landwirte am Dienstag in Berlin.

Die Fahrt beginnt. Foto: Martin Schöne

Nach einer Einweisung der Teilnehmer durch die Organisatoren und die Polizei warfen die Fahrer ihre teils mit Flaggen oder Transparenten behangenen Maschinen an, schalteten die Warnleuchten an und rollten minutenlang an der Behelfsauffahrt nahe des Werks auf die Autobahn 9.

Begleitet von Polizei und vielen Zuschauern, die die Autobahnbrücken entlang der Strecke säumten, lief die gemeinsame Fahrt reibungslos an.

Unter Unterstützungsbekundungen vieler Menschen und einem Hupkonzert als Antwort erstreckte sich die Landmaschinen-Kolonne bald über viele Kilometer zwischen den Anschlussstellen Triptis und dem Hermsdorfer Kreuz.

Zuschauer säumten die Strecke. Foto: Martin Schöne

