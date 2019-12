Ich hab’ noch nie...

...Fisch zu Weihnachten gegessen. Oder zu Silvester. Fisch war noch nie mein Fall. Mit den Worten „Fangen Sie beim Urschleim an – ich bin eher der Schweine- und Rindfleischmensch“, habe ich mich in der Fischzucht Orlatal vorgestellt. Lächelnd meinte Frank Radig gleich, dass Fisch doch gesund sei. Und bis zu seinem Tod scheint das Tierchen dort auch ganz gut zu leben. In einem idyllisch gelegenen großen Teich gleich gegenüber schwimmen sie herum und werden versorgt. Da geht wahrscheinlich vielen überzeugten Käufern regionaler Produkte das Herz auf. Kurze Wege und man kann sehen, woher die Tiere kommen und wie sie bis dahin lebten.

Dennoch gehe ich ohne Fisch wieder meiner Wege. Es ist und bleibt letztlich Geschmackssache – dafür gibt es eben einen Apfel mehr für die Gesundheit. Gerade zu den Weihnachtsfeiertagen machen sich die Unterschiede im Geschmack bemerkbar. „Was gibt es bei euch?“ Vermutlich hörte jeder diese Frage an den Weihnachtsfeiertagen mehrfach. „Ich hatte noch nie Ente“, „Ich hatte noch nie Gans“. Und mit dem Zusatz „Vielleicht nächstes Jahr mal“ wird die Diskussion um Inspirationen rund um den Festschmaus beendet.

Aber warum so lang warten? Haben wir es grundsätzlich verlernt zu genießen oder warum warten wir auf den nächsten Festtag?

Das gilt nicht nur für’s Essen – es gilt für all unsere Wünsche, Pläne und Ziele im Leben: Warum warten?

Es liegt an uns, an jedem selbst, ob wir das Leben zu einem Fest und jeden Tag zu einem kleinen Festtag machen. Es liegt an uns, wie oft wir den Genuss an uns heranlassen, ob wir lieber auf die Zukunft warten oder ob wir ihn mit offenen Armen willkommen heißen.

Auf der Erde sind wir nur ganz kleine Lichter. So schnell wie wir ankommen, müssen wir auch schon wieder gehen. Unser kleines Licht ist nicht mehr als ein Funke. Aber es ist ein Funke, der es verdient, ein erfülltes Leben zu haben. Mit allem, was dazu gehört. In vollen Zügen, aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, aber noch immer so genügsam, dass wir jeden Morgen zufrieden in den Spiegel schauen können.