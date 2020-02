„Ich wollte nicht verletzt werden“

Betrachtet man den Umstand, dass Jonny Wittek in der Nacht zum Montag Opfer eines Raubüberfalles wurde, erstaunt es, wie gefasst und nüchtern der 59-jährige Mitarbeiter der Spielhalle in der Ziegenrücker Straße in Neustadt nicht einmal 24 Stunden später den Hergang der Tat schildert.

„Es war eine ganz normale Spätschicht“, erzählt er am späten Montagabend mit ruhiger Stimme, als er bereits zum nächsten Dienst an seinem Arbeitsplatz angetreten ist. „Der letzte Gast ist 0.45 Uhr gegangen, ich habe daraufhin wie jeden Abend die Tür zugemacht, im Inneren der Spielhalle alles in Ordnung gebracht, das Geld gezählt und die Kasse fertig gemacht“, erklärt er den routinemäßigen Ablauf nach dem Schließen der Spielothek um 1 Uhr.

Nachdem er die Spielautomaten und das Licht ausgemacht habe, sei er zum Ausgang gegangen. „Ich habe wie immer von Innen kontrolliert, dass keiner vor der Tür steht. Mir ist nichts aufgefallen, also bin ich raus, habe die Tür zugeschlossen und den Schlüssel abgezogen. Da habe ich dann gemerkt, dass jemand hinter mir angelaufen kommt“, sagt Jonny Wittek.

Tatort Spielhalle. Foto: Theresa Wahl

Sein erster Gedanke sei gewesen, dass es sich um einen Gast handle, der zu später Stunde noch eine Runde zocken wolle und vergessen habe, auf die Uhr zu schauen. „Beim näheren Hingucken habe ich dann gemerkt, dass er vermummt war – total“, schildert der 59-Jährige aus Pößneck die Sekunden vor dem Überfall.

Mit Messer und Schlagstock bewaffnet

Der Täter habe in der rechten Hand ein Messer gehabt, in der linken einen Schlagstock. „Er hat kurz gefordert: Aufmachen! Das wollte ich erst nicht machen, weil ich es nicht Ernst genommen habe“, berichtet Jonny Wittek und erzählt weiter: „Dann habe ich einen leichten Schlag auf den Kopf bekommen mit der Aufforderung: Aufmachen, sonst passiert was!“

Der 59-Jährige öffnete schließlich die Tür, sei daraufhin vom Täter in die Spielhalle dirigiert worden mit der Order, er solle zu Kasse gehen und diese aufmachen. Als der Mann bemerkt habe, dass diese leer ist, habe er ihn angewiesen, den Tresor zu öffnen.

„Dann blieb mir nichts anderes übrig. Ich wollte nicht verletzt werden, also habe ich den Tresor aufgemacht, das Geld raus, in den Rucksack rein, Ende der Geschichte“, erklärt Jonny Wittek knapp.

Auch vom Chef gebe es diesbezüglich die klare Anweisung, dass die Sicherheit in solch einer Situation vorgehe und das Geld einfach ausgehändigt werden solle. Laut Angaben der Polizei konnte der Räuber mit mehr als 3000 Euro Bargeld flüchten.

Suche nach Täter bislang erfolglos

Der Täter habe die Spielhalle nach dem gelungenen Beutezug sofort verlassen. „Darüber war ich nicht böse. Man ist ja schließlich froh, wenn man ungeschoren davonkommt“, zeigt sich der Pößnecker glücklich über den glimpflichen Ausgang des Überfalls.

Er habe anschließend sofort einen Notruf über die 110 abgesetzt sowie den Inhaber der Spielothek, Rico Schöbe, informiert. Die Beamten nahmen Jonny Witteks Aussage auf und leiteten umgehend die Ermittlungen ein. So suchte die Polizei den Täter etwa in der Nähe der Spielhalle und in Richtung der Autobahn, blieb dabei allerdings erfolglos.

„Das kann überall passieren“

„Um 4 Uhr konnte ich dann nach Hause“, berichtet Jonny Wittek. Aufgewühlt sei er zwar nach der Tat nicht gewesen, eine Schlaftablette habe er dann aber doch vor dem Schlafengehen eingenommen. Außer Frage habe für ihn gestanden, am nächsten Tag wieder normal seiner Arbeit nachzugehen.

„Ich bin jetzt nicht traumatisiert oder habe Angst hier zu arbeiten“, gibt der 59-Jährige an, der seit einem Jahr und vier Monaten in der Spielhalle in der Ziegenrücker Straße tätig ist. „Für mich war die Sache gleich danach gegessen“, sagt er. Einzig wichtig sei gewesen, das Ganze heil zu überstehen, was geklappt habe.

„Viele wollen nicht in einer Spielo arbeiten, weil sie Angst haben, dass sowas passiert. Ich bin aber der Meinung, dass kann dir überall passieren“, sieht es Jonny Wittek, der jetzt nur noch hofft, „dass sie den Typen schnappen.“

Jonny Wittek hat den Täter der Polizei wie folgt beschrieben: Der Mann soll etwa 175 cm groß und schlank gewesen sein, zudem habe er mit ausländischem Akzent gesprochen. Sein Gesicht habe er mit einer Strumpfmaske verdeckt und sei er mit einem schwarz glänzenden Kapuzenmantel bekleidet gewesen. Er habe außerdem einen Rucksack dabeigehabt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter Telefon 03672/4171464 entgegen.