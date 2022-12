Illegale Beseitigung von 34 toten Enten in Lausnitz bei Neustadt

Lausnitz bei Neustadt. Veterinäramt bittet um Hinweise. Untersuchung auf Geflügelpest-Erreger läuft.

Am Montag wurde dem Veterinäramt des Saale-Orla-Kreises durch einen Bürger der Fund von toten Enten in der Nähe von Lausnitz bei Neustadt angezeigt. Vor Ort fanden die Mitarbeitenden der Behörde 34 ausgewachsene, tote Enten vor, die augenscheinlich am Waldrand entsorgt wurden. Dies geht aus einer Mitteilung der Schleizer Kreisverwaltung hervor.

„Da es sich nicht um Wildenten, sondern um Hausgeflügel handelt, liegt der Verdacht einer illegalen Beseitigung der Kadaver nahe“, heißt es dazu aus dem Veterinäramt. Der Fundort befindet sich in der Gemarkung Lausnitz in unmittelbarer Nähe zum Speicher Neunhofen und zum Schwemmteich. Konkret wurden die Tiere etwas weiter nördlich, unweit eines Hochsitzes an einer abschüssigen Böschung gefunden.

Tote Tiere fachgerecht entsorgen

Hier wurden die Tiere gefunden. Foto: Grafik / Andreas Wetzel

Das Veterinäramt weist in Zusammenhang mit dem Fund der mutmaßlich illegal beseitigten Vögel darauf hin, dass totes Vieh – wozu auch Geflügel zählt – fachgerecht zu entsorgen ist. Das sei gerade im Hinblick auf die Verbreitung von Tierseuchenerregern wichtig – im konkreten Fall auf die sich derzeit in Deutschland ausbreitende Geflügelpest. Im Gegensatz zu anderen Landkreisen wurde der Geflügelpest-Erreger, das Aviäre Influenzavirus (HPAIV), im Saale-Orla-Kreis noch nicht nachgewiesen. Das Risiko eines Eintrags in Hausgeflügelbestände wird jedoch vom für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-LöfflerInstitut als hoch eingeschätzt. „Umso wichtiger ist es, Bestände mit auffälligen Verlusten oder Symptomen, die auf die Geflügelpest hindeuten, tierärztlich abklären zu lassen und dem Veterinäramt zu melden“, so die Behörde. Ein Teil der nahe Lausnitz aufgefunden Tiere wird derzeit durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz untersucht.

Zeugen, denen nahe des Fundortes etwas aufgefallen ist, oder Personen, die etwas zur Herkunft der Tiere sagen können, werden vom Landratsamt gebeten, sich unter Telefon 03663 / 488-198 oder -317 zu melden.