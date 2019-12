Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im ehrenden Gedenken und zur Mahnung

Am 8. Mai 2020 jährt sich zum 75. Mal das Ende des II. Weltkrieges. Viele Neustädter mussten im Laufe dieses Weltenbrandes unsagbares Leid ertragen.

„Söhne, Ehemänner und Väter kehrten nicht wieder in die Heimat zurück“, erinnert die Stadt Neustadt in einer Veröffentlichung. „Sie ließen, teilweise in jungen Jahren, ihr Leben auf dem Schlachtfeld. Auch Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene mussten ihr Leben in und um Neustadt diesem sinnlosen Krieg opfern.“

Der Förderverein für Stadtgeschichte Neustadt und das Kulturamt der Stadt Neustadt versuchen, eine möglichst vollständige Übersicht aller durch den Krieg zu Tode Gekommenen zu erstellen. Verschiedene Quellen seien bereits ausgewertet worden. Die bisherigen Ergebnisse füllen fast drei Seiten in der Ausgabe 25/2019 des „Neustädter Kreisboten“. Die Recherchen beziehen sich sowohl auf die Kernstadt als auch auf die Neustädter Ortsteile.

Möglicherweise ist die Liste noch nicht vollständig. Und über manches Kriegsopfer ist recht wenig bekannt. So bitten die Betreuer dieses Projektes all jene Menschen, die in ihrer Familie oder im Bekanntenkreis Informationen über Lebensdaten von Opfern des II. Weltkrieges aus Neustadt einschließlich Ortsteilen haben haben, um Kontaktaufnahme mit Conny Schwarz, entweder unter Telefon 036481/85160 oder per E-Mail an c.schwarz@neustadtanderorla.de.