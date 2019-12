Im ersten Jahr hat Kinderheim Posenmühle viel geschafft

„Wir haben gemeinsam jede Menge gelernt“, zieht Sandra Tot, Leiterin der stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Landhaus Posenmühle bei Posen, eine Bilanz. Was als eine Art Experiment mitten im Grünen begann, wuchs in den vergangenen 12 Monaten – seit das erste Kind einzog – zu einem organischen Ganzen zusammen.

Bis zu acht minderjährige Bewohner können unter dem Dach leben. Ausgelastet sei man zur Zeit allerdings noch nicht. Im und am Haus sind derzeit vier Pädagogen, drei Verwaltungsmitarbeiter tätig, deren Arbeit unterstützen ein Hund, Katze und vier Schafe. Im kommenden Jahr plane man auch, das Betreuungspersonal aufzustocken, so Tot. Damit bis zu acht Heimkinder ausreichend betreut werden können. Das Engagement nehme man in der Umgebung durchweg positiv auf, die jährliche Halloween-Feier in Knau biete Raum für Gespräche mit Anwohnern. „Vorurteile gibt es nicht“, sagt Tot.

Spenden von Vodafone erwartet

Als Reaktion kommen immer wieder zahlreiche Geld- und Sachspenden ins Haus. Das kann auch schon mal eine Kiste voller Socken oder Fahrräder sein. Auf die Auszahlung einer „ungewöhnlich hohen Spende“, wie Tot sagt, von 5400 Euro von Vodafone warte man allerdings noch. „Das Geld wird definitiv ausgezahlt“, beruhigt Vodafone-Sprecherin Tanja Vogt auf Nachfrage dieser Zeitung. Man habe bereits vor vielen Wochen die Überweisung angewiesen. Vodafone erhielt jedoch die Information, dass kein Bankkonto unter der angegebenen Kontonummer existiere. „Wir haben wohl eine falsche Bankverbindung der Kindereinrichtung erhalten“, schlussfolgert Vogt. Man habe diesen Umstand der Posenmühle mitgeteilt und bereinigte den Fehler. Das werde derzeit im System des Konzerns eingepflegt, ergänzte Volker Petendorf, ebenfalls Sprecher von Vodafone. „Wir werden versuchen, das schnell zu regeln“, sagt er. Ob es ein Weihnachtsgeschenk werde, könne er aber nicht garantieren.

Bereits am 22. Oktober meldete das Düsseldorfer Kommunikationsunternehmen, dass die Posenmühle deutschlandweit eines von zwanzig Einrichtungen sei, die einen Teil der insgesamt 108.000 Euro erhalte.

Ländlicher Charakter der Einrichtung

Das Geld könne die Einrichtung jedenfalls gut gebrauchen, aber so lange die Spende nicht da sei, wolle die Geschäftsführerin des Landhauses Posenmühle, Sandra Tot, nichts Konkretes planen. Obgleich auf dem Wunschzettel der jugendlichen Bewohner eine Schar Hühner mit entsprechender Behausung stünde, erzählt sie. Denn die ländliche und naturnahe Umgebung, Therapiehund-Husky Nanuk, die drei wolligen Paarhufer und die Gemüse-Beete sprächen die zu pflegenden Kinder sehr an. „Das Scheren der Schafe war ein Highlight“, gibt sie ein Beispiel. Denn das fördert soziale Kompetenzen, wie Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen.

Die familiäre Umgebung des vergleichsweise kleinen Hauses sei beliebt und man erhalte regelmäßig Anfragen von Jugendämtern aus Thüringen, Sachsen und Bayern. „Gemeinsam mit den Kinder, den Behörden und Eltern stehen wir im Kontakt und entscheiden, ob die Umgebung das richtige für die zu betreuenden Mädchen und Jungen ist“, sagt Leiterin Sandra Tot. Ziel sei es stets, die Kinder wieder zurück in ihre Familien zubringen.

Tot kaufte 2016 die Posenmühle mit dem Ziel eine soziale Einrichtung zu errichten. „Ich wollte meine Ideen so umsetzen, wie ich es mir vorstellte. Wenn schon Heim, dann so“, sagt die erfahrene Pädagogin. Sie will das angebotene Konzept nicht als eine Art Pflegefamilie verstanden wissen, stellt sie klar. „Denn den Kindern ist es wichtig, dass sie eine Familie haben.“ Sie sei stolz, was ihr Team bisher geschafft habe, ergänzt sie.