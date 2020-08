Silke Finn (links) und Claudia Breitenstein, Leiterin der Kindertagesstätte Knirpsenland in Pößneck, mit dem Schild vor der Eingangstür der Einrichtung, auf dem die zu beachtenden Vorsorgeregelungen übersichtlich zusammengefasst sind.

Pößneck. Kindergärten im Saale-Orla-Kreis sind am Montag zum Regelbetrieb zurückgekehrt

Im Knirpsenland in Pößneck ist alles im grünen Bereich

Die Ampel steht im DRK-Kindergarten „Knirpsenland“ in Pößneck seit Montag auf Grün. Wie in allen Kindertageseinrichtungen im Saale-Orla-Kreis ist man auch dort erstmals seit Monaten wieder zum Regelbetrieb zurückgekehrt – allerdings unter besonderen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie. „Für uns bedeutet der grüne Bereich, dass wir unser pädagogische Konzept wieder hochfahren können“, erklärt Claudia Breitenstein, die Leiterin des Knirpsenlands. Das bedeute etwa, dass die Kinder nicht mehr in festen Gruppen betreut werden müssen, sondern eine Durchmischung wieder möglich ist.