Marius Koity über eine traurige Wahrheit.

In den vergangenen Jahren haben so viele Leute aus dem Orlatal und Oberland in Bürgerversammlungen, auf Marktplätzen oder in sozialen Netzwerken erzählt, was alles besser wäre für unsere Gesellschaft, dass ich persönlich bei den Wahlen in diesem Herbst einen Bewerberansturm auf den Bundestag erwartet hatte. Die traurige Wahrheit aber ist, dass sich unter den elf Direktkandidaten im Wahlkreis 195 kein einziger Mensch mit Wohnsitz im Saale-Orla-Kreis findet.

Landeslistenkandidatin Constanze Nestmann aus Saalburg-Ebersdorf ist die einzige Bürgerin unserer Region, die mit allen entsprechenden Chancen und Risiken im Licht des Wahlzettels steht. Mit ihrer V-Partei³, die zumindest bisher nur wenigen Menschen ein Begriff war, schwimmt sie gegen die großen politischen Ströme, und jede Stimme mehr als die 425 von 2017 im riesigen Bundestagswahlkreis 195 dürfte als Erfolg zählen.

Mit Gerry Fiedler aus Lehesten haben wir wenigstens einen Direktkandidaten, der im Saale-Orla-Kreis beziehungsweise in Ebersdorf das Licht der Welt erblickte, als es dort noch ein Krankenhaus gab. Mit seinem Satire-Bündnis Die Partei will er das Parteien-Establishment von A wie AfD über CDU/CSU, FDP, Grüne und Linke bis

S wie SPD ärgern. Ich habe ihm wie auch seinen Mitbewerbern um das Direktmandat einen kurzen Fragenkatalog geschickt. Sobald ich alle Antworten habe, stellen wir auch die größer gedruckten Namen auf dem Wahlzettel des Bundestagswahlkreises 195 vor. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen noch unentschlossenen Wähler.